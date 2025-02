Halbfinalist im DFB-Pokal Drittligist Bielefeld ist da, wo die Bayern und der BVB gerne wären Stand: 26.02.2025 08:37 Uhr

Arminia Bielefeld hat das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht - und das als Drittligist. Es ist eine Überraschung, vielleicht eine Sensation. Eine Premiere ist es nicht. Über Bielefelder Jubel, die Eigenheiten des Pokals und kleine Klubs, die große überraschen.

Für einen, der Trainer eines Drittligisten ist, hat Mitch Kniat eine erstaunliche Bilanz vorzuweisen. Sechs DFB-Pokalspiele hat Kniat als Trainer Bielefeld seit Sommer 2023 angeleitet, fünfmal gewann die Arminia. Gerade hat sie mit Werder Bremen den dritten Erstligisten nacheinander aus dem Pokal geworfen. Sie gewann 2:1 (2:0).

Das führt zu einer interessanten Konstellation: Im Halbfinale sind die Bayern nicht dabei, auch der BVB fehlt. Bielefeld spielt mit.

Arminia Bielefeld und der DFB-Pokal – das ist in dieser Saison eine Erfolgsgeschichte. Sie hat einige Gesichter. Fußballfans, die nicht aus Ostwestfalen kommen, lernen sie gerade kennen: Das von Marius Wörl, 20, gehört dazu. Er lief gegen Bremen viel, oft lief er richtig. Ihm gehorcht der Ball auch gegen Erstligisten. Zu beobachten war das auch, als er mit einem feinen Schuss ins lange Eck zur Führung traf. Der Sportschau sagte Wörl: "Ich kann das noch gar nicht glauben."

Sein Trainer Kniat hatte damit weniger Probleme. Er ist ein anderes Gesicht einer Bielefelder Erfolgsgeschichte. "Pokal kann diese Mannschaft. Da ist sie immer wieder für besondere Leistungen gut" , sagte Kniat, 39, der Sportschau. "Das hat man heute gesehen."

Mit Pokal-Sensationen kennen sie sich in Bielefeld aus

Als Wörl zur Führung traf, war im Fernsehen auch Trainer Kniat zu sehen. Natürlich jubelte er. Irgendwann fingen die Kameras auf der Tribüne einen ein, der seine Karriere im vergangenen Sommer beendet hat, aber in Bielefeld unvergessen bleiben wird: Fabian Klos, 37, hat 13 Jahre für Arminia gespielt, er machte 463 Spiele und erzielte 180 Tore, stieg dreimal auf und dreimal ab.

Er war dabei, als Bielefeld schon einmal eine Überraschung im DFB-Pokal gelang, vielleicht sogar eine Sensation. In der Saison 2014/15 war Klos Kapitän des Drittligisten Arminia Bielefeld, der im Pokal nacheinander Hertha BSC, Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach bezwang, ehe im Halbfinale Schluss war gegen den VfL Wolfsburg.

Bielefeld ist der achte Drittligist im Pokal-Halbfinale

Der DFB-Pokal habe seine eigenen Gesetze, liest man manchmal. Es geht dann um Geschichten über Außenseiter, die Favoriten ärgern. Manchem Außenseiter gelingt das einmal, seltener gibt es Überraschungen in Serie, so wie Bielefeld das nun zum zweiten Mal gelungen ist. Ein Alleinstellungsmerkmal für einen Drittligisten ist das Erreichen des Halbfinals aber nicht.

In der vergangenen Saison kam die Überraschung der DFB-Pokal-Saison aus dem Saarland. Der 1. FC Saarbrücken ärgerte nicht nur die Bayern, er warf auch Gladbach und Frankfurt raus. Schluss war erst im Halbfinale, da allerdings gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserlslautern.

Überrascht haben im DFB-Pokal aber nicht nur Bielefeld und Saarbrücken. In der Historie des Wettbewerbs haben es acht Klubs, die zu diesem Zeitpunkt in der dritthöchsten Spielklasse spielten, mindestens ins Halbfinale geschafft. Neben Saabrücken und Bielefeld ware das: Kickers Offenbach (1989/90), Hertha BSC II (1992/93), Energie Cottbus (1996/97), Eintracht Trier (1997/98), Union Berlin (2000/01) und der FC St. Pauli (2005/06). Die Arminia ist nun der erste Drittligist, dem das zum zweiten Mal gelang.

Es könnten Stuttgarter Wochen werden für Arminia

Im Halbfinale trifft Bielefeld am 1. oder 2. April wieder auf einen Erstligisten. Die Auslosung findet am Sonntag (02.03.2025) ab 18.45 Uhr im Rahmen der Sportschau statt. Ein möglicher Gegner für die Arminia wäre Bayer Leverkusen, der Meister und Pokalsieger. Ein anderer der VfB Stuttgart, in der vergangenen Vizemeister noch vor den Bayern. Treffen könnte Bielefeld aber auch auf den Sieger des Spiels RB Leipzig - VfL Wolfsburg, das heute Abend stattfindet (ab 20.45 Uhr im Live-Ticker und in der Radio-Reportage).

Die Auslosung werden sie in Bielefeld mit einigem Interesse verfolgen. Lange werden sie sich damit allerdings nicht beschäftigen können. Es wartet der Alltag in der 3. Liga: Um 19.30 Uhr spielt die Arminia, die im Pokal zuletzt die Großen geärgert hat, im eigenen Stadion gegen den ziemlich kleinen VfB Stuttgart II. Das Hinspiel hat Bielefeld überraschend 0:3 verloren.