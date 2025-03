Halbfinal-Auslosung DFB-Pokal - Außenseiter Bielefeld trifft auf Leverkusen Stand: 02.03.2025 19:20 Uhr

Im Halbfinale des DFB-Pokals trifft Drittligist Arminia Bielefeld auf Pokalsieger Bayer Leverkusen. Das ergab die Auslosung in der Sportschau. Im zweiten Halbfinale spielt der VfB Stuttgart gegen RB Leipzig.

Das ergab die Auslosung am Sonntag in der Sportschau durch den ehemaligen Nationalspieler Gerald Asamoah. Die beiden Spiele werden am 1. und 2. April ausgetragen, die genauen Ansetzungen folgen in den kommenden Tagen.

Leverkusen, sagte Bielefelds Sportchef Michael Mutzel der Sportschau, sei natürlich ein starker Gegner, vielleicht der stärkste im verbliebenen Teilnehmerfeld. "Trotzdem freuen wir uns riesig, den Doublesieger hier begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns auf Leverkusen."

Im Viertelfinale ärgerte Bielefeld Bremen

Arminia Bielefeld hatte sich durch einen 2:1- Sieg gegen den Bundesligisten Werder Bremen für das Halbfinale qualiziert. Die Stuttgarter gewannen ihr Viertelfinale gegen den FC Augsburg mit 1:0, der Meister aus Leverkusen setzte sich knapp mit 3:2 n.V. gegen den Zweitligisten 1. FC Köln durch.

Als letztes Team zog dann RB Leipzig ins Halbfinale ein. Die Sachsen schlugen den VfL Wolfsburg in einem engen Match mit 1:0.

Wann wird gespielt?

Die Termine:

Halbfinale: 1. und 2. April

Endspiel: 24. Mai in Berlin

Was können die Klubs einnehmen?

Alle teilnehmenden Klubs erhalten mindestens 209.453 Euro für die 1. Hauptrunde. Wer die 1. Runde überstanden hat, bekommt in der 2. Runde mehr als 400.000 Euro dazu, die Beträge pro Runde steigern sich immer weiter. Für den Pokalsieger sind so fast 14 Millionen Euro drin.

Bei den Einnahmen aus dem Eintrittskartenverkauf und der Bandenwerbung müssen die Klubs nach Abzug aller Kosten und Steuern das Geld teilen. Zehn Prozent dieser Einnahmen gehen außerdem an den DFB, jeder Klub erhält also 45 Prozent dieses Geldes.

Prämien DFB-Pokal (in Euro) Runde Betrag 1. Hauptrunde 209.453 2. Hauptrunde 418.906 Achtelfinale 837.813 Viertelfinale 1.675.625 Halbfinale 3.351.250 Verlierer Finale 2.880.000 Sieger Finale 4.320.000

Was können die Klubs außerdem erreichen?

Der Sieger des DFB-Pokals hat auch nach der Europapokalreform der UEFA, die seit der Saison 2024/25 gilt, in der Folge-Saison Startrecht in der neuen Ligaphase der Europa League.

Ist der DFB-Pokalsieger schon über die Bundesliga für die Champions League oder die Europa League qualifiziert, geht der Platz an die Bundesliga, wo er dann gemäß der Abschlusstabelle verteilt wird. Der unterlegene Finalist des DFB-Pokal-Endspiels kann in keinem Fall profitieren.