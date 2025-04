Arminia Bielefeld im DFB-Pokalfinale Europa League auf der Alm? Das sind die Voraussetzungen Stand: 08.04.2025 12:00 Uhr

Drittligist Arminia Bielefeld ist nur einen Sieg von der Europa League entfernt - damit der Klub die möglichen internationalen Spiele auch in seinem Stadion austragen kann, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Ein Pokalsieg und die Teilnahme an der Europa League würden hohe Einnahmen bringen.

Sollte Arminia Bielefeld das DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart am 24. Mai 2025 gewinnen, hätte der Drittligist ein Startrecht in der Ligaphase der UEFA Europa League sicher. Die möglichen Gegner sind namhaft. Auf den Europa-League-Plätzen oder in deren Nähe stehen in den großen Ligen derzeit Klubs wie Manchester City, Aston Villa, Juventus Turin oder Betis Sevilla.

Doch die Anforderungen der UEFA an die Stadien sind bisweilen streng. Die Frage, ob es möglich wäre, die Heimspiele auf der Alm auszutragen, hängt an Details.

Kapazität ist kein Problem, aber UEFA lässt Stehplatzfrage noch offen

Die UEFA fordert für alle Spiele der Europa League ab der Gruppenphase ein Stadion der Kategorie 4, was die höchste Einstufung ist. Die wichtigste Hürde nimmt die Alm dabei locker: 8.000 Plätze beträgt die minimale erforderliche Kapazität, 27.332 hat das Stadion in Bielefeld. Davon sind 7.940 Stehplätze und 19.392 Sitzplätze.

Stehplätze sind grundsätzlich im Europapokal verboten. Seit 2022 erlaubt die UEFA aber testweise wieder Stehplätze in ausgewählten Ländern, darunter Deutschland. Eine Abkehr davon erscheint zwar unwahrscheinlich, doch dieser Test ist bislang offiziell noch nicht für die Saison 2025/26 verlängert worden. Eine Entscheidung des UEFA-Exekutivkomitees dazu soll nach Informationen der Sportschau bei einer Sitzung am 21. Mai in Bilbao fallen - hier hätte Bielefeld also vor einem möglichen Pokalsieg Klarheit.

Arminia Bielefelds Stadion aus der Luft

Sehr konkrete Vorgaben für Spieler, Fans und Medien

An anderen Stellen wird die UEFA sehr konkret, was das Stadion für Fans, Spieler und Medien zu bieten haben muss. Einige Beispiele, die in Bielefeld kaum für Probleme sorgen dürften oder nur kleinere Umbaumaßnahmen erfordern könnten:

Das Spielfeld muss exakt die Abmessungen von 105 m x 68 m haben.

Die Ersatzbänke müssen jeweils mindestens 20 Plätze haben.

Fünf Plätze für UEFA-Flaggen muss es geben.

Die Kabinen der Teams müssen je sechs Duschen, drei Toiletten, einen Fernseher, einen Kühlschrank sowie Föhne haben.

Mindestens 0,1 Prozent der Kapazität muss Fans im Rollstuhl zur Verfügung stehen, also rund 27 Plätze. Mindestens zwölf Plätze davon sollen Gästefans bekommen.

100 VIP-Plätze mit Bewirtung müssen vorhanden sein.

Bei der Pressekonferenz müssen 50 Menschen Platz finden.

Grundsätzlich ist das Stadion modernen Anforderungen weitgehend gewachsen. Noch in der Saison 2021/22 war Arminia Teil der Bundesliga und spielt nach einem Doppelabstieg aktuell in der 3. Liga um die Rückkehr in die 2. Bundesliga.

Pokalsieg, Europa League und Aufstieg? Einnahmen würden sich weiter erhöhen

Mindestens 9,3 Millionen Euro sind der Arminia durch den Finaleinzug durch Zahlungen des DFB sicher. Bei einem Sieg könnten es mehr als 10,8 Millionen Euro werden. In der Europa League kämen von der UEFA dann 4,31 Millionen Euro Startgeld hinzu sowie 450.000 Euro für jeden erspielten Punkt und eine Beteiligung an den Vermarktungseinnahmen der UEFA.

"Wir haben vor der Saison ein ordentliches Minus gehabt und sind erstmal froh, dass wir diese Verbindlichkeiten beiseite schieben konnten. Deswegen bleibt das ganze Geld jetzt auch nicht hängen" , sagte Geschäftsführer Michael Mutzel im Deutschlandfunk. "Wir fühlen uns viel besser, weil wir ohne Sorgen die neue Saison planen können. Egal, in welcher Liga. Es ist aber nicht so, dass wir im Geld schwimmen." Weiter erhöhen könnten sich die Einnahmen durch einen Aufstieg in die 2. Bundesliga, die deutlich mehr Geld verspricht als die 3. Liga.

Arminia Bielefelds Geschäftsführer Michael Mutzel

Mit dem eigenen Stadion, in dem bald große Klubs aus Europa spielen könnten, hatte sich der Klub einst in große Schwierigkeiten gebracht. Der Ausbau der Gegentribüne im Osten des Stadions zwischen 2006 und 2008 wurde viel teurer als gedacht und brachte die Arminia an den Rand des finanziellen Zusammenbruchs.

Die Osttribüne während des Umbaus 2007

Europa League - der Verlierer des Pokalfinales geht leer aus

Der unterlegene Finalist im DFB-Pokal geht in jedem Falle leer aus, was den Europapokal angeht. Das gilt seit Beginn der Saison 2015/16. Der bislang letzte deutsche Klub, der es als Finalverlierer in den europäischen Wettbewerb schaffte, war 2013 der jetzige Finalgegner der Arminia - der VfB Stuttgart.

Internationale Spiele sind dem Stadion derweil nicht völlig fremd - 2010 gewann Deutschland hier das Finale der U20-WM der Frauen mit Spielerinnen wie Alexandra Popp, Almuth Schult, Kim Kulig oder Dzsenifer Marozsán.