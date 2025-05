Niederlage im Finale der Europa League Manchester United - wenn aus Hoffnung Horror wird Stand: 22.05.2025 13:46 Uhr

Manchester United hat eine katastrophale Saison konsequent zuende gespielt und das Finale der Europa League verloren. Trainer Ruben Amorim bietet seinen Rücktritt, dürfte aber wohl bleiben.

Der 5. November 2024 wird für die Fans von Manchester United ein guter Tag gewesen sein, obwohl ihre Mannschaft gar nicht spielte. Ihr Stadtrivale ging in der Champions League hingegen mit 1:4 unter. Aber das war nur ein schöner Nebeneffekt, denn City verlor bei Sporting, jenem Klub aus Lissabon, den Rúben Amorim trainierte.

Jener Amorim hatte damals schon einen Vertrag bei United als Nachfolger von Erik ten Hag und der Zwischenlösung Ruud van Nistelrooy unterschrieben. Dieses Spiel gegen City wollte er aber noch mit Sporting bestreiten und ordentlich Abschied nehmen von dem Verein, den der 40 Jahre alte Portugiese in seinen vier Jahren zweimal zur Meisterschaft geführt hatte.

Es wurde ein brillanter Abend, der bei Manchester United und den Fans die Zuversicht weckte, dass es nun aber endlich mal wieder aufwärts geht. Vier der ersten zehn Spiele in der Premier League hatte der Rekordmeister damals schon verloren, immerhin war er nach einem 1:1 gegen den FC Chelsea auf den 13. Platz der Tabelle geklettert.

14 Niederlagen in Premier League unter Amorim

Am Sonntag (25.05.2025) steht der letzte von 38 Spieltagen an. Manchester United belegt den 16. Platz und hat 18 Spiele verloren. Im FA Cup schied die Mannschaft im Achtelfinale zu Hause im Old Trafford gegen den FC Fulham aus. Im Ligapokal war im Viertelfinale bei Tottenham Hotspur Schluss.

Die Spurs sind das einzige Team, das in der Premier League noch schlechter als United platziert ist, aber nicht absteigen wird. Tottenhams miserable Saison hat aber am Mittwoch in Bilbao ein versöhnliches Ende gefunden, denn Manchester United wurde zum vierten Mal in dieser Saison bezwungen, jetzt im Endspiel der Europa League.

Das 1:0 brachte dem Klub aus dem Norden Londons nicht nur den vierten Europapokal der Vereinsgeschichte, sondern auch die Qualifikation für die Champions League. Manchester United guckt nächste Saison nur zu, wenn europäische Wettbewerbe anstehen.

Tor fasst die Partie gut zusammen

Tottenham gewann durch ein Tor, das die 90 Minuten sehr gut zusammenfasste. Irgendwie gurkte Brennan Johnson mit einem Quadratzentimeter seines Schuhs den Ball über die Linie. Der Treffer fiel in der 42. Minute, es blieb also noch mehr als eine Halbzeit für United Zeit, aus dem Halbfeld Flanken zu schlagen, die tatsächlich mal Chancen ergaben, meistens aber nur Kopfschütteln bei den eigenen Fans und neutralen Beobachten hervor riefen.

Rio Ferdinand, Vereinslegende und TV-Experte urteilte über den Klub, mit dem er etliche Meisterschaften und 2008 die Champions League gewann: "Eine katastrophale Saison, die mit einer schlechten Note endet. Aber ich denke nicht, dass Manchester genug getan hat, um den Titel zu verdienen. Man kann nicht erwarten, einen Pokal zu gewinnen, wenn man so zurückhaltend spielt."

"Krönung einer absoluten Horrorsaison"

Die BBC schrieb: "Das ist die Krönung einer absoluten Horrorsaison für Manchester United."

Der Trainer tat, was Trainer in solchen Momenten gerne tun - nach vorne blicken. Er bot auch an: "Wenn Vorstand und Fans der Meinung sind, dass ich nicht der Richtige bin, werde ich am nächsten Tag gehen, ohne über eine Entschädigung zu sprechen." Er sagte allerdings anschließend: "Aber ich werde nicht kündigen. Ich bin von meinem Job überzeugt. Und wie Sie sehen, werde ich an meiner Arbeitsweise nichts ändern."

Bislang deutet nichts darauf hin, dass Amorim um seinen Job fürchten muss. Auch aus der Mannschaft gab es Rückendeckung. Luke Shaw, der das Gurkentor zu 99 Prozent - ohne größere Schuld - ermöglichte, sagte: "Ich bin sicher, dass er die Wende schafft."

Das waren sie bei United häufiger in den vergangenen Jahren, etwa im November 2024.