Flag Football NFL-Profis dürfen zu Olympischen Spielen 2028 Stand: 21.05.2025 12:21 Uhr

Die NFL erlaubt den Spielern offiziell die Teilnahme am olympischen Flag Football-Turnier 2028 in Los Angeles. Es gibt jedoch Einschränkungen.

Diese Entscheidung wurde am 20. Mai bei einem Liga-Meeting in Minnesota getroffen. Die 32 Team-Besitzer stimmten einstimmig dafür. " Es ist eine unglaubliche Ehre für jeden Sportler, sein Land bei den Olympischen Spielen zu vertreten, die der Höhepunkt des Weltsports sind ", sagte NFL-Commissioner Roger Goodell.

Die Zahl der teilnehmenden Profis ist dabei jedoch auf einen Spieler je NFL-Team begrenzt. Zusätzlich kann jedes Team je einen internationalen Spieler benennen, der für sein Heimatland antreten darf.

"An den Olympischen Spielen teilzunehmen wäre ein wahr gewordener Traum"

Mehrere bekannte Profis haben in der Vergangenheit bereits ihr Interesse bekundet, so zum Beispiel Star-Quarterback Patrick Mahomes oder der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown. " An den Olympischen Spielen teilzunehmen, sei es für die Vereinigten Staaten oder für Deutschland, den Sport zu spielen, den ich am meisten liebe und mit dem ich aufgewachsen bin, wäre ein wahr gewordener Traum ", sagte der Wide Receiver der Detroit Lions vor zwei Jahren am Rande des Pro Bowl in Las Vegas.

Details müssen noch geklärt werden

Die NFL machte mit dieser Entscheidung den Weg frei für Verhandlungen zwischen der Spielergewerkschaft, dem Football Weltverband IFAF und den verantwortlichen olympischen Komitees. Details wie beispielsweise die medizinische Betreuung oder Mindeststandards für Plätze müssen noch entschieden werden. Außerdem die Terminierung von Tryouts und Auswahlverfahren – denn wie alle anderen Athletinnen und Athleten müssen sich auch Football-Profis für die Nationalmannschaft qualifizieren.

Der nächste Schritt Richtung Globalisierung

Die NFL verspricht sich durch diesen Schritt eine globale Expansion des Sports. " Es ist der nächste Schritt, NFL-Football und Football insgesamt zu einem globalen Sport für Männer und Frauen jeden Alters und jeder Lebenssituation auf der ganzen Welt zu machen ", so Goodell. Bei den Olympischen Spielen in Los Angeles werden jeweils sechs Männer- und Frauen-Teams um die Medaillen kämpfen.

Flag Football ist eine kontaktlose Variante des American Football. Ein Team besteht aus zehn Spielern, gespielt wird aber fünf-gegen-fünf. Das Spielfeld ist dafür deutlich kleiner als ein normales Football-Feld. Die Spieler tragen an einem Gürtel zwei Bänder, eins auf jeder Seite. "Getackled" wird, indem ein Gegner eines der beiden Bänder abzieht, dann ist der Spielzug beendet. Wie beim normalen Football punktet man durch Touchdowns. Flag Football ist 2028 erstmals bei den Sommerspielen im offiziellen Programm.