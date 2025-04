Vertrag bei den New York Jets Leander Wiegand schafft den Sprung in die NFL Stand: 27.04.2025 13:53 Uhr

Der deutsche Footballprofi Leander Wiegand darf auf eine Karriere in der NFL hoffen. Der 25-Jährige wurde nach dem Draft von den New York Jets als sogenannter Undrafted Free Agent verpflichtet.

Zuvor hatte sich Wiegand über das International Player Pathway Program (IPPP) der Liga für einen Vertrag empfohlen.

Dieser Weg bringt einen großen Vorteil mit sich. Denn Spieler, die über das IPPP, einem Programm für nicht-nordamerikanische Footballer, einen NFL-Kontrakt erhalten, fallen während der Off- und Preseason nicht in das Rosterlimit. Wiegand hat in diesen Phasen somit einen garantierten Platz im Kader der Jets.

Wiegand kommt von den Munich Ravens

Bevor Wiegand den Schritt in die USA wagte, hatte der Offensive Lineman für die Munich Ravens in der European League of Football (ELF) gespielt. Beim Combine der NFL, einer Veranstaltung, bei der die Spieler vor dem Draft ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können, hatte Wiegand für Aufsehen gesorgt. Beim Bankdrücken schaffte der 1,95 m große und 144 kg schwere Wiegand 38 Wiederholungen und damit weit mehr als alle anderen.

Bereits vor dem Draft hatte Lenny Krieg einen Vertrag von den Atlanta Falcons erhalten. Der Kicker aus Berlin konnte sich ebenfalls über das IPP-Programm für die NFL empfehlen.