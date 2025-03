Megadeal in der NFL Rekordvertrag für Josh Allen Stand: 10.03.2025 08:48 Uhr

Quarterback Josh Allen hat sich mit den Buffalo Bills auf einen neuen Vertrag geeinigt - und bekommt so viel Geld garantiert wie kein anderer NFL-Profi vor ihm.

Der beste Spieler der vergangenen NFL-Saison ("MVP") hat sich mit der Franchise auf einen neuen Sechs-Jahres-Vertrag geeinigt, der ihm laut einer Mitteilung der NFL 330 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 305 Millionen Euro, einbringt. Das Team hat den Deal bestätigt.

Garantiert sind Allen 250 Millionen Dollar (230 Millionen Euro). Das ist die höchste Mindestsumme, die je einem NFL-Spieler gezahlt wurde. Den bisherigen Rekord hielt Quarterback Dak Prescott, der von den Dallas Cowboys garantierte 231 Millionen US-Dollar erhält, umgerechnet rund 213 Millionen Euro.

In einer Kategorie mit Patrick Mahomes

Allen ist 28 Jahre alt und der wichtigste Spieler der Bills, die er sechs Jahre in Serie in die Playoffs geführt hat. Allerdings hat es das Team mit ihm bislang nicht in den Super Bowl geschafft.

Allen hat eine sensationelle Saison hinter sich, in der er alleine mit seinen Pässen 3731 Yards und 28 Touchdowns warf. Seine Leistungen belohnte Buffalo mit einer massiven Gehaltserhöhung - und will nach eigenen Angaben nun in die Rekordbücher vordringen. Sprich den Super Bowl gewinnen.

Der Quarterback hatte die Bills in der vergangenen Saison in das AFC Championship Game geführt, wo Buffalo erst von Titelverteidiger Kansas City Chiefs mit Superstar Patrick Mahomes gestoppt wurde. Zum Vergleich: Der Quarterback der Chiefs bekommt in zehn Jahren 450 Millionen Dollar (415 Millionen Euro).