Erfolgsduo der Kansas City Chiefs Mahomes und Kelce - Wie Erdnussbutter und Marmelade Stand: 07.02.2025 13:11 Uhr

Patrick Mahomes und Travis Kelce sind die Gesichter der Kansas City Chiefs. Im Super Bowl von New Orleans können der Quarterback und der Tight End zum vierten Mal Meister werden. Wird es ihr "last dance"?

Von Heiko Oldörp , New Orleans

Wenn Justin Reid gefragt wird, was ihm spontan zu Patrick Mahomes und Travis Kelce einfalle, muss er nicht lange überlegen. "Peanut butter and jelly", sagt der Safety der Kansas City Chiefs. Heißt: Quarterback Mahomes und Tight End Kelce gehören einfach zusammen - so wie Erdnussbutter und Marmelade eben. Die gelten in den USA für viele als Lieblings-Brotaufstrich. Was dem Deutschen die Leberwurst-Stulle oder das Käsebrot sind, ist dem Amerikaner sein geliebtes "PBJ-Sandwich".

Seit 2017 gibt es in Kansas City die PBJ-Kombination aus Mahomes und Kelce. Sie hat begeistert, steht, neben Trainer Andy Reid, sinnbildlich für die erfolgreichste Ära der Vereinsgeschichte - und macht Appetit auf mehr. Am Sonntag spielen Mahomes und Kelce in New Orleans gegen die Philadelphia Eagles ihren fünften Super Bowl seit 2020 - und können zum vierten Mal Meister werden.

"Goliath gegen Goliath"

"Wir treffen auf die beste Verteidigung. Das wird eine große Herausforderung. Aber ich liebe Herausforderungen", sagt Kelce. Er spricht von einem Duell "Goliath gegen Goliath" - und freut sich drauf, wie ein Kind auf sein morgendliches PBJ-Sandwich. "Mensch, das wird Spaß machen."

Können zum vierten Mal Meister werden: Patrick Mahomes (r.) und Travis Kelce.

Klar ist: damit Kansas City erneut Meister wird, muss es zwischen Mahomes und Kelce wieder klicken. Wie schon so oft, wenn es in den Playoffs auf eine wichtige, eine ganz entscheidende Aktion ankam. 17 Mal hieß es in der Ko-Runde schon: Pass Mahomes, Touchdown Kelce. Kein anderes Duo der NFL-Geschichte ist so erfolgreich wie die Kansas-City-Kombo. Nicht einmal Tom Brady und Rob Gronkowski.

Die neue Messlatte der NFL

Die galten vor nicht allzu vielen Jahren noch als Maßstab für alle anderen. Sie hatten in ihrer gemeinsamen Zeit bei den New England Patriots und Tampa Bay Buccaneers in 22 Playoff-Spielen 15 Touchdowns erzielt und vier Super Bowls gewonnen. Er habe "immer den Wunsch gehabt, so erfolgreich wie die Patriots zu sein", sagt Kelce in Anspielung auf die sechs Meisterschaften der "Pats" von 2002 bis 2019. Er wollte auch "immer oben stehen", so Kelce und "ein Jahr nach dem anderen die Messlatte für alle anderen sein."

Harte Arbeit und viele, viele Wiederholungen

"Die Chemie, die sie haben, ihr Verständnis füreinander, für die Situation, ist irreal. Sie sind einfach perfekt füreinander - wie zwei Verheiratete", sagt Justin Reid. Es gebe "mindestens einmal pro Partie eine Situation", fügt der 27-jährige Chiefs-Verteidiger an, in der sich die Abwehrspieler an der Seitenlinie verwundert anschauen würden, wenn Mahomes Kelce mal wieder mit einem scheinbar unmöglichen Pass perfekt bedient habe . "Dann nicken wir uns einfach zu und sagen ', ja, das machen die beiden nun mal so'."

Wenn Mahomes und Kelce über die Gründe für ihr großartiges Zusammenspiel, ihr nahezu blindes Verständnis, die genau einstudierten Laufwege und das perfekte Timing für den Pass reden, dann sprechen sie immer von "harter Arbeit und vielen, vielen Wiederholungen." Nach all den Jahren wisse er einfach, was Kelce mache, wann er wohin laufe, betont Mahomes.

Mitspieler als Fan der "Bestien"

Er habe im Laufe seiner Karriere gelernt, dass man nur so gut spiele, wie man auch trainiere, ergänzt Kelce. Dies sei vor allem ein Verdienst von Trainer Andy Reid. "Nur mit dieser Einstellung bekommst du die richtigen Antworten. Nur wenn du im Training Vollgas gibst, findest du das richtige Timing mit deinem Quarterback" , so der Tight End.

George Karlaftis bezeichnet die Superstars im Gespräch mit der Sportschau schlichtweg als "Bestien" - und meint dies selbstverständlich als allergrößtes Kompliment. Er genieße es, beiden bei ihrer Arbeit zuzusehen und sei, "wie viele andere im Stadion auch ein Fan", sagt der Defensive End der Chiefs. Wenn Mahomes und Kelce gut spielen, dann helfe es ihm natürlich und mache seine "Arbeit leichter", so Karlaftis.

Gerüchte um Rücktritt von Kelce

Der 23-Jährige kennt Mahomes und Kelce nicht nur als NFL-Profis und Mitspieler, sondern auch als Menschen. Beide seien trotz ihres Superstar-Status und des damit einhergehenden öffentlichen sowie medialen Interesses "sehr bodenständig" und liebten es, "einfach Spaß zu haben."

Vor allem Kelce ist durch seine Beziehung zu Musik-Star Taylor Swift noch bekannter geworden. Ihn kennen mittlerweile auch Mädchen und Teenager, die zuvor nie etwas mit American Football zu tun hatten. In den Tagen vor dem Super Bowl gab es auf den täglichen Pressekonferenzen natürlich auch Fragen an ihn zu Swift. Für die größte Aufregung sorgte jedoch das Gerücht, dass dieser Super Bowl LIX eventuell das letzte Spiel in der Karriere des Travis Michael Kelce sein und er seine Karriere beenden könnte.

Im Blickpunkt: Kelce und seine Partnerin US-Superstar Taylor Swift.

Gemeinsames Steakhaus in Kansas City

Rücktritt? Ach, meinte Kelce am Donnerstag, er habe noch "so viel Football" in sich. Klar, während der Saison gebe es schon mal Augenblicke, die "ziemlich hart" seien. Aber dann kämen eben die Playoffs, die Super Bowls und somit all die großartigen Erinnerungen, die er mit den Trainern und Mitspielern gemacht habe. Und dies weiterhin zu erleben, weiter am "Vermächtnis der Chiefs" zu arbeiten, dass treibe ihn an.

Es dürfte also noch weitere Kapitel von Mahomes und Kelce geben. Beide haben ihre Zusammenarbeit mittlerweile auch über das Football-Feld hinaus erweitert und werden demnächst ein Steakhaus in Downtown Kansas City eröffnen. "1587 Prime" wird es heißen - in Anlehnung an ihre Rückennummern. Doch das ist derzeit nebensächlich. Erstmal geht es am Sonntag um das Sportliche. Und da wird es auf dem Kunstrasen des New Orleans SuperDome wieder Erdnussbutter und Marmelade geben. Mahomes und Kelce. Wie so oft im wichtigsten Spiel der Saison. Guten Appetit, Chiefs-Fans.