Finale der NFL Kansas Citys "Three-peat" oder Revanche für Philadelphia - FAQ zum Super Bowl Stand: 04.02.2025 19:22 Uhr

Im Super Bowl in New Orleans treffen die Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles. Die einen können Historisches schaffen, die anderen sinnen auf Revanche. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum Spiel.

Wo steigt der Super Bowl LIX?

Das Spiel der Spiele dieser NFL-Saison 2024/2025 zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles steigt in der Nacht von Sonntag (09.02.2025) auf Montag, los geht es um 0.30 Uhr deutscher Zeit. Die Partie wird im Superdome in New Orleans, Louisiana ausgetragen. Bei sportschau.de und in der Sportschau-App gibt es einen Live-Ticker.

Wer ist der Favorit?

Das lässt sich kaum sagen, denn den klassischen Underdog gibt es nicht. Die Saisonbilanz der Chiefs lag bei 15-2 Siegen, die der Eagles bei 14-3, ein direktes Duell gab es in dieser Spielzeit nicht. Die Eagles haben die bessere Gruppe an Passempfängern und in Saquon Barkley den besten Running Back der Liga, dazu die bessere Defense - womöglich sogar auch hier die beste der NFL. Auf der Quarterback-Position und auch in Sachen Coaching und Erfahrung sind allerdings die Chiefs deutlich besser aufgestellt - Patrick Mahomes und Andy Reid dominieren seit Jahren als Duo die Liga und sind ihren Kontrahenten Jalen Hurts und Nick Sirianni doch ein gutes Stück voraus. Bei den meisten Wettanbietern sind die Chiefs hauchdünner Favorit. Sportschau-Tipp: 27:24 für die Chiefs.

Wer überträgt das Mega-Event?

Im frei empfangbaren Fernsehen hat "RTL" seit letzter Saison die Übertragungsrechte, dazu ist auch der kostenpflichtige Streamingsender "DAZN" live am Start. Per Stream läuft die Partie auch bei "RTL+".

Was läuft in der Pregame- und Halftime-Show?

Der frisch mit fünf Grammys ausgezeichnete Rapper Kendrick Lamar wird in der Halbzeit-Show auftreten. Als Special Guest ist bisher die Sängerin SZA bestätigt, mit der Lamar auch zuletzt eine gemeinsame Tour ankündigte. Die christliche Popsängerin Lauren Daigle wird vor dem Spiel die Nationalhymne singen.

Am Sonntag sind in Los Angeles die 34. MTV Video Music Awards vergeben worden. Großer Gewinner des Abends war US-Rapper Kendrick Lamar mit sechs Preisen.

Was hat es mit dem "Three-peat" der Chiefs auf sich?

Vor allem in den US-Medien ist aktuell viel vom "Three-peat" die Rede. Auf "Sport-Deutsch" würde man das am ehesten mit "Titel-Hattrick" übersetzen. In der Super-Bowl-Ära, die 1967 begann, ist es noch keinem Team gelungen, dreimal in Folge den Titel zu holen. Nicht einmal den New England Patriots mit Tom Brady. Die Kansas City Chiefs haben nun die große Chance, diese historische Marke zu erreichen. Bevor es den Super Bowl in seiner heutigen Form gab, haben allerdings die Green Bay Packers zwischen 1965 und 1967 dreimal die Meisterschaft gewonnen - drei Super-Bowl-Siege in Serie gab es demnach aber noch nie.

Wie sieht das Duell der Quarterbacks aus?

Natürlich sind die Quarterbacks Patrick Mahomes und Jalen Hurts schon qua ihrer Position für dieses Spiel extrem wichtig. Mahomes arbeitet fleißig daran, Tom Brady den inoffiziellen Titel als GOAT (Greatest of all time) streitig zu machen - für ihn wäre es im Alter von 29 Jahren bereits der vierte Titel im fünften Super Bowl. In dieser Saison versprühte die Offense der Chiefs selten den ganz großen Glanz, hatte dazu Verletzungspech - Mahomes musste mehrmals seine ganze "Magie" nutzen, um irgendwie doch noch knappe Siege herauszuwerfen und tat das zuverlässig.

Auf der anderen Seite ist der 26 Jahre alte Jalen Hurts was das Passing Game angeht nicht in der Elite der NFL-Quarterbacks anzusiedeln und war in dieser Saison zwar keineswegs schlecht, aber profitierte dann doch von den vielen herausragenden Spielern um ihn herum. Was das Laufspiel angeht, ist Hurts aber weiterhin gefährlich wie eh und je, keinem Quarterback gelangen in dieser Saison mehr herausgelaufene Touchdowns als Hurts. Im Super Bowl wird er aber voraussichtlich auch im Passspiel eine seiner besten Saisonleistungen bringen müssen.

Wer sind die weiteren Schlüsselspieler?

Die Liste an Topspielern ist vor allem bei den Eagles lang. Ganz oben auf der Liste steht aber Saquon Barkley, der Running Back Philadelphias hat nach seinem Wechsel aus New York die Liga in Grund und Boden gelaufen - können die Chiefs ihn nicht stoppen - und das gelang in dieser Saison eigentlich keinem Team - ist das Tor zum Titel für die Eagles sperrangelweit offen.

Stellvertretend für die herausragende Defense der Eagles seien hier einmal drei herausragende Youngster genannt: Jalen Carter (23) ist in der Defensive Line in seinem zweiten NFL-Jahr schon eine der größten Urgewalten der Liga. Weiter hinten in der Defense sind die beiden Rookies Quinyon Mitchell (23) und Cooper DeJean (21) zwei der größten Entdeckungen der Saison. Mit der Hereinnahme von DeJean, den die Eagles in der zweiten Runde holten, stabilisierte sich die Defense nach verhaltenem Saisonstart deutlich - die beiden Cornerbacks werden gegen Mahomes und der Deckung seiner Passempfänger im Super Bowl ganz wichtige Rollen haben. Im Lager der Eagles hofft man, dass sie dem Druck bereits gewachsen sind.

Für die Chiefs bleiben aktuell noch "alte Bekannte": In der Offense ist Travis Kelce in seinem womöglich letzten NFL-Jahr pünktlich zu den Playoffs dann doch wieder in Bestform. Der Freund von Musik-Superstar Taylor Swift ist gerade dann, wenn die Chiefs auf dem Feld improvisieren müssen, der verlässliche Passempfänger für Mahomes, mit dem er sich nahezu blind versteht. In der Defense der Chiefs ist Line-Spieler Chris Jones seit vielen Jahren einer der besten auf seiner Position und das Äquivalent zu Jalen Carter auf der anderen Seite - und auch die Chiefs haben einen guten jungen Cornerback - Trent McDuffie wird sich voraussichtlich mit Eagles-Receiver A. J. Brown ein heißes Duell liefern.

Wie hart war der Weg der Finalisten zum Super Bowl?

Die Chiefs hatten in der ersten Runde ein Freilos, spielten dann gegen Houston ziemlich souverän dank einer starken Defensiv-Leistung und eines guten Travis Kelce 23:14. Der Showdown gegen den ewigen Rivalen Buffalo Bills in den AFC-Finals war dann deutlich packender - am Ende hatte man dort mit 32:29 die Nase vorn und Mahomes war vor allem im Laufspiel wie so oft in den Playoffs ein wichtiger Faktor.

Die Eagles hatten zunächst gegen die Green Bay Packers beim 22:10 keine Probleme, taten sich dann gegen die LA Rams beim 28:22 überraschend schwer, ehe sie im Finale der NFC nach drei Touchdowns von Saquon Barkley durch ihr Laufspiel mit 55:23 über das Überraschungsteam der Saison Washington hinwegwalzten.

Wie lief nochmal der letzte Super Bowl zwischen den beiden Teams?

Der Super Bowl LVII am 12. Februar 2023 war ein Offensiv-Feuerkwerk Sondergleichen. Am Ende gewann Kansas City mit 38:35 in einem Spiel, in dem die Eagles zur Halbzeit noch mit 24:14 geführt hatten. Acht Sekunden vor Ende erzielten die Chiefs mit einem Field Goal die entscheidenden Punkte. Die Niederlage im Super Bowl ließ die Eagles in eine kleine Krise fallen, das Verhältnis zwischen Quarterback Hurts und Coach Sirianni soll danach immer schwieriger geworden sein, man erreichte zwar knapp die Playoffs, verlor dort aber in Runde eins sang- und klanglos gegen Tampa Bay. Doch das Team berappelte sich, spielte eine deutlich bessere Saison 2024/25 und sinnt nun auf die Revanche.

Wird Donald Trump im Stadion sein?

Ja, US-Präsident Donald Trump will übereinstimmenden Medienberichten zufolge beim Super Bowl im Stadion sein. Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses bestätigte CNN und Axios, dass Trump einen Besuch des Finals der Football-Profiliga NFL plane. Trump wäre der erste amtierende Präsident, der einen Super Bowl besucht - für die ohnehin enormen Sicherheitsvorkehrungen dürfte das noch weitere Verschärfungen bedeuten. In der Silvesternacht war ein Attentäter mit einem Pick-up-Truck in eine Menge auf der berühmten Ausgehmeile Bourbon Street gerast. Vierzehn Menschen kamen ums Leben, rund drei Dutzend weitere wurden verletzt.