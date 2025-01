NFL Chiefs erneut im Super Bowl - Eagles sinnen auf Revanche Stand: 27.01.2025 12:46 Uhr

Für die Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes dürfen nach dem dramatischen Sieg gegen die Buffalo Bills weiter vom ersten "Three-Peat" der NFL-Geschichte träumen. Doch mit den Philadelphia Eagles wartet im Super Bowl ein formstarker Rivale, der auf Revanche sinnt.

Die Erinnerung an ihren bisher letzten Super Bowl ist noch relativ frisch bei den Philadelphia Eagles: Er sei sich eine Woche lang vorgekommen wie ein gutbezahlter Schauspieler, sagte Eagles-Receiver A.J. Brown, der schon vor zwei Jahren mit seinem Team im Endspiel stand und nach dem Sieg gegen Washington am Sonntagabend nun erneut den Super Bowl erreichte: " Alle wollen dich sehen, alle wollen mit dir sprechen. Erst als das Spiel losging, hat es sich wieder wie Football angefühlt. "

Brown erzählte dies auch, um klarzumachen, dass er und sein Team diesmal alles tun werden, den ganzen Hype um das größte Sport-TV-Ereignis der USA auszublenden: " Ich weiß, was auf uns zukommt. Alles, was drumherum passiert, ist für andere interessant, aber nicht für uns. Für uns zählt nur das Spiel, darauf müssen wir uns fokussieren. Wir haben eine Mission zu erfüllen. "

Eagles mit MVP-Kandidat Barkley bereit für den Triumph

Die Eagles fühlen sich am 9. Februar in New Orleans bereit für den großen Wurf, auch gegen die Kansas City Chiefs, den Super-Bowl-Champion der vergangenen zwei Jahre. Sie stellen die beste Verteidigung der Liga und in der Offensive das beste Laufspiel. Angeführt von Runningback Saquon Barkley, der seit Wochen als MVP-Kandidat gehandelt wird. Barkley überragte auch beim Blowout-Sieg gegen die Commanders mit drei Touchdowns, zwei davon gelangen ihm gleich in den beiden ersten Angriffen des Spiels.

" Ich habe versucht, es etwas runterzuspielen in meinem Kopf, aber ehrlich, das ist einmalig ", sagte Barkley. " Wir wussten, dass es jeden im Team brauchen würde. Jeder hat seinen Job erledigt, so kommst du in den Super Bowl. Ich habe immer davon geträumt. Aber der Traum ist nicht, dabei zu sein, sondern zu gewinnen ."

Eagles-Sieg im Championship Game: "Good old-fashioned beatdown"

Der 55:23-Sieg im NFC Championship Game dürfte den Eagles noch mehr Selbstvertrauen gegeben haben, ein "good old-fashioned beatdown", wie es im Anschluss beim US-Sender "NBC" hieß. Also nicht einfach ein Sieg: Die Commanders, die zuvor mehr als zwei Monate lang kein Spiel verloren hatten, wurden von den Eagles klassisch vermöbelt.

Im Super Bowl bietet sich den Eagles nun die Chance auf eine Revanche für die denkbar knappe 35:38-Niederlage gegen die Chiefs vor zwei Jahren. Quarterback Jalen Hurts stellte seinerzeit mit 70 Rushing Yards einen neuen Final-Rekord auf, nun hat er das Team erneut ins Endspiel geführt. Gegen die Commanders erzielte Hurts selbst drei Touchdowns. Coach Nick Sirianni habe ihn " heute mal aus der Zwangsjacke befreit ", witzelte er im Anschluss. Auch Hurts dürfte die unglückliche Niederlage gegen die Chiefs 2023 noch im Kopf haben.

Eine andere Geschichte, die beide Teams verbindet, ist sicherlich auch jene, dass die Erfolgs-Ära der Chiefs maßgeblich von Andy Reid mitgestaltet wurde. Der Coach war zuvor 13 Jahre lang Trainer in Philadelphia gewesen. Ein Titel blieb ihm dabei verwehrt, dies schaffte er erst in Kansas City, dort führte er die Chiefs zum ersten Super-Bowl-Sieg nach 50 Jahren.

Chiefs wollen mit drittem Super-Bowl-Titel in Serie Geschichte schreiben

In den letzten fünf Jahren haben die Chiefs dreimal den Titel gewonnen, in den USA fängt man dann an, von einer "dynasty" zu sprechen. Mit einem weiteren Super-Bowl-Triumph, ihrem insgesamt fünften, würden die Chiefs in der NFL-Historie an den Green Bay Packers vorbeiziehen. Nur die Patriots und die Steelers, mit jeweils sechs Titeln, wären dann noch erfolgreicher.

Hinzu kommt: Drei Meisterschaften in Serie, dies hat bislang noch keine Franchise in der NFL geschafft. Den Traum vom ersten "Three-Peat" hielten die Chiefs am Sonntagabend mit einem dramatischen 32:29-Sieg im AFC Championship Game gegen die Buffalo Bills am Leben. " Mir fehlen die Worte. Ich kann es nicht fassen. Ich bin so stolz auf mein Team. Das ganze Team hat Großartiges geleistet und ich freue mich auf New Orleans. Lasst uns Geschichte schreiben ", sagte Superstar Patrick Mahomes nach dem hauchdünnen Erfolg im heimischen Arrowhead Stadium. Mahomes erzielte zwei Touchdowns durch Läufe, zudem bereitete er einen weiteren durch einen Pass vor.

Fünfter Finaleinzug in sechs Jahren für Mahomes und Co.

Auf der anderen Seite gelangen auch MVP-Anwärter Josh Allen zwei Touchdowns. Doch das war für die Bills gegen die Chiefs erneut zu wenig, nachdem Harrison Butker beim Stand von 29:29 gut drei Minuten vor dem Ende die Partie per Field Goal entschied. Die Chiefs zerstörten damit bereits zum vierten Mal in den jüngsten fünf Duellen die Träume der Bills in der "Post-Season" und schafften es zum fünften Mal in den vergangenen sechs Jahren ins NFL-Finale.

Beim erneuten Finaleinzug war auch Megastar Taylor Swift im Stadion, Lebensgefährtin von Chiefs-Star Travis Kelce. In einem schwarz-roten Louis-Vuitton-Outfit, wie auch die US-Sportsender protokollierten. Der Hype um den Super Bowl wird auch in diesem Jahr definitiv nicht kleiner werden.