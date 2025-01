Wildcard-Weekend in der NFL Washington Commanders können doch Playoffs Stand: 13.01.2025 07:46 Uhr

Die Washington Commanders können doch ein Play-off-Spiel gewinnen: Das Team aus der US-Hauptstadt um den Berliner Rookie Brandon Coleman schlug in der Nacht zu Montag die Tampa Bay Buccaneers auf dramatische Weise mit 23:20, nun geht es im Viertelfinale gegen Titelkandidat Detroit Lions und Star-Receiver Amon-Ra St. Brown.

Kicker Zane Gonzalez sorgte Sekunden vor Schluss mit einem Field Goal aus 37 Yards für die Entscheidung zugunsten der Commanders, dabei prallte der Ball glücklich vom Pfosten ab. Da Washington als Team mit dem schlechtesten Setzlistenplatz (6) in die Wildcard-Runde der National Football Conference (NFC) eingezogen war, geht es nun gegen die Nummer eins Detroit. Die Lions hatten sich in der Hauptrunde ein Freilos für das erste Play-off-Wochenende erspielt.

Philadelphia Eagles siegen gegen Green Bay Packers

Washington hatte zuletzt in der Saison 2005/06 (noch unter dem Namen Redskins) ein Spiel in der Meisterrunde gewonnen. Auch damals war ein Erfolg über die Buccaneers gelungen. Nun brach die Auswahl, angeführt von Rookie-Quarterback Jayden Daniels, den Bann. "Wir haben so lange auf diesen Moment gewartet, ich freue mich einfach für die Fans," sagte Daniels.

Die Philadelphia Eagles wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und schalteten die Green Bay Packers mit 22:10 aus. Die Mannschaft um Quarterback Jalen Hurts trifft in den Divisional Play-offs auf den Sieger des Duells zwischen den LA Rams und den Minnesota Vikings, die in der Nacht zum Dienstag (02.00 Uh) wegen der Feuer in Los Angeles in Arizona gegeneinander antreten werden.

Buffalo Bills ohne Probleme

Mit einem überzeugenden Sieg gegen die Denver Broncos haben auch die Buffalo Bills in den Playoffs problemlos die Wildcard-Runde überstanden. Auch die Baltimore Ravens sind weiter. Angeführt von ihrem Star-Quarterback Josh Allen (2 Touchdown-Pässe, 272 Yards Raumgewinn) schlugen die favorisierten Bills am Sonntag (12.01.2025) Denver mit 31:7. Die ersten Punkte des Spiels in der US-Profiliga gingen zwar schon nach dem ersten Spielzug an die Broncos, aber danach übernahmen die Gastgeber das Kommando.

Kicker Tyler Bass brachte Buffalo zunächst heran, ehe dann zu Beginn des zweiten Viertels James Cook mit einem kurzen Lauf den ersten Touchdown und die Pausenführung von Buffalo besorgte. Ein weiterer Kick von Bass sowie zwei starke Pässe von Allen auf Ty Johnson und Curtis Samuel schraubten die Bills-Führung bis zu Beginn des letzten Durchgangs auf 28:7. Davon erholten sich die Broncos nicht mehr.

Quarterback Josh Allen von den Buffalo Bills läuft mit dem Ball

Für den Schlusspunkt sorgte Bass mit seinem dritten Fieldgoal zum 31:7. Allen trifft nun in den Divisional Playoffs mit Buffalo auf die Baltimore Ravens.

Lamar Jackson überragt bei Ravens-Sieg

Baltimore hatte mit Star-Quarterback Lamar Jackson bereits am Samstag die AFC Divisional Round der Playoffs in der NFL erreicht. Die Ravens bezwangen die Pittsburgh Steelers mit 28:14, dabei glänzte auch Runningback Derrick Henry, der zwei Touchdowns erzielte und mit dem Ball häufiger lief, als Jackson Mitspieler durch Pässe suchte. "Das ist nur die erste Runde, wir müssen fokussiert bleiben" , sagte Jackson, der als Favorit für die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Saison gilt.

Die Ravens gingen mit einem überlegenen 21:0 in die Pause und behielten auch danach zu jeder Zeit die Kontrolle über die Partie. Die Ravens kamen auf insgesamt 299 Yards Raumgewinn durch Läufe, die Steelers um Quarterback Russell Wilson auf gerade mal 29 Yards.

Strouds Cleverness und starke Defense

Auch die Houton Texans sind weiter. Die Texaner setzten sich im ersten Playoff-Spiel der Saison mit 32:12 gegen die Los Angeles Chargers durch.Dabei profitierte Houston von der Cleverness und den Fähigkeiten seines Quarterbacks C.J. Stroud und einer starken Abwehrleistung. Einen eigentlich schon verpatzten Spielzug kurz vor Ende der ersten Halbzeit verwandelte Stroud mit einem weiten Pass in einen großen Raumgewinn.

58 Sekunden vor der Pause gingen die Gastgeber dank dieser Vorbereitung erstmals in der Partie in Führung - und gaben den Vorsprung nicht mehr aus der Hand, weil auch die Abwehr einen ganz starken Tag hatte. Als nächstes geht es für die Texans gegen Titelverteidiger Kansas City Chiefs, der in der Wildcard-Runde als bestes Team der Hauptrunde Freilos hatten.

Texans schreiben Playoff-Geschichte

Sollten die Broncos überraschend gegen die Bills gewinnen, spielt Houston gegen die Ravens. Die Chiefs als bestes AFC-Team bekommen den Gegner mit der schlechteren Platzierung aus der Hauptrunde, die Broncos kamen auf Rang sieben, die Texans auf Rang vier.

Was zunächst wie das größte Problem der Texans wirkte, wurde im Laufe der Partie zum Grund der Niederlage für die Gäste aus Los Angeles: die Ballverluste. Herbert beendete den Tag mit vier Fehlpässen, so viele wie noch nie zuvor in einem Spiel seiner Karriere. Eine Interception verwandelten die Texans in einen eigenen Touchdown - und blockten sogar einen Extra-Punkt-Versuch der Chargers für zwei eigene Punkte auf der anderen Seite. Das hatte es in der Geschichte der NFL-Playoffs noch nie gegeben.

Vrabel wird neuer Cheftrainer der Patriots

Ihren neuen Headcoach haben die nicht für die Playoffs qualifizierten New England Patriots verkündet. Mike Vrabel soll den früheren Serienmeister zurück zu altem Glanz führen. Wie die NFL mitteilte, wird der 49-Jährige neuer Headcoach des Teams aus Foxborough/Massachusetts. Vrabel folgt auf Jerod Mayo, der nach einer Saison mit nur vier Siegen in 17 Spielen gehen musste.

Mayo hatte erst im Januar 2024 die Trainer-Legende Bill Belichick beerbt. Vrabel war von 2018 bis 2023 Cheftrainer der Tennessee Titans und zuletzt als Berater der Cleveland Browns tätig.

Die Divisional Round im Überblick

Samstag, 18. Januar Kansas City Chiefs - Houston Texans (22.30)

Sonntag, 19. Januar Detroit Lions - Washington Commanders (02.00)

Philadelphia Eagles - Los Angeles Rams/Minnesota Vikings (19.00)

Montag, 20. Januar Buffalo Bills - Baltimore Ravens (00.30)