Wer holt den Super Bowl LIX? NFL-Playoffs - Zeit für neue Football-Helden Stand: 09.01.2025 12:03 Uhr

Die NFL geht am Wochenende in die Playoffs und damit in ihre entscheidende Phase. Das Ziel: der Super Bowl LIX am 9. Februar. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Kann ein Team die Kansas City Chiefs stoppen?

Vielleicht nicht. Die Mannschaft um Quarterback-Superstar Patrick Mahomes hat mit 15:2-Siegen mit die beste Bilanz in der Liga, wobei die zweite Niederlage am letzten Spieltag mit den Ersatzspielern zustande kam. Was der Konkurrenz Angst machen könnte: die Chiefs haben bisher nicht ihr "A-Game" (oder: ihre Bestleistung) gezeigt, auch bei Mahomes (26 Touchdowns, elf Interceptions) und Tight End Travis Kelce (nur drei Touchdowns) ist noch Luft nach oben - wobei sie zuletzt immer besser wurden.

Bei den Kansas City Chiefs flossen nach dem vergangenen Super Bowl Freudentränen.

Trotzdem haben die Chiefs nur gegen die Buffalo Bills - einem der Hauptkonkurrenten um den Titel - ein Spiel verloren, das sie ernst genommen haben. Kansas City ist jedoch nicht wie die Bills oder auch die Detroit Lions und Baltimore Ravens reihenweise über seine Gegner gefegt, sondern sie machten das nötigste. Die Chiefs holten elf Siege bei "One-Score-Games", bei denen ein Touchdown mindestens für den Ausgleich hätte sorgen können.

Kansas City ist wieder ein echtes Gewinnerteam und könnte zum ersten Mal in der NFL-Geschichte den dritten Titel in Folge holen. "Drei, das wäre schon legendär" , sagte Mahomes schon nach dem Super-Bowl-Triumph vor einem Jahr. Er ist auf dem Weg dahin.

Wer sind die größten Konkurrenten der Chiefs?

Die Buffalo Bills haben Kansas City geschlagen - das ist eine Ansage, aber auch kein Zufall, dass es gerade die Bills geschafft haben. In den Playoffs war es in den vergangenen Jahren mehrfach zu dramatischen Aufeinandertreffen gekommen, jetzt könnte mal die Zeit für Buffalo gekommen sein. Deren Quarterback Josh Allen macht sich Hoffnungen auf den MVP-Titel, viel lieber würde er aber mal einen Super Bowl erleben.

Bills-Quarterback Josh Allen in Aktion

Das gilt auch für Lamar Jackson, der schon zum dritten Mal als bester Spieler ausgezeichnet werden könnte, aber nach wie vor den Ruf hat, in den Playoffs die Nerven zu verlieren. Der Quarterback der Baltimore Ravens führt die wohl beste Offensive der NFL an, kommt auch die Defense ins Rollen, könnten Jackson und Co. ein ernsthafter Titelkandidat sein. Sie müssten dafür aber schon vor dem Super Bowl das - neben den Philadelphia Eagles - vielleicht heißeste Team der Liga aus dem Weg räumen: die Detroit Lions.

Wird Amon-Ra St. Brown der dritte deutsche Super-Bowl-Sieger?

Wie die Chiefs haben die Lions nur zwei Spiele in der regulären Saison verloren - übrigens auch eins gegen die Bills. Besonders beeindruckend ist, dass Detroit das erste Team der NFL-Geschichte ist, dass fünf Spiele mit mindestens 40 Punkten und ohne Ballverlust bestritten hat - und das alles trotz großer Verletzungssorgen. Trainer Dan Campbell gilt als extrem trickreich, vor allem aber hat er es geschafft, die Mannschaft zu einer großartigen Einheit zu formen.

Einer seiner entscheidenden Spieler ist Amon-Ra St. Brown. Der Wide Receiver ist in dieser Saison auf seiner Position die Nummer zwei bei den Catches (115), Fünfter bei den Yards (1263) und er hat die drittmeisten Touchdowns (12) erzielt. Und bei keinem anderen Duo läuft die Zusammenarbeit so gut wie bei St. Brown und seinem Quarterback Jared Goff. 141-mal warf der in die Richtung des Deutschen, nur 26-mal fing der 25-Jährige den Ball nicht - die beste Quote in der NFL.

Amon-Ra St. Brown und Jared Goff sind ein perfekt eingespieltes Duo.

St. Brown hat so ernsthafte Aussichten darauf, nach Markus Koch (1988 und 1992) und Sebastian Vollmer (2014 und 2016) der dritte deutsche Super-Bowl-Champion zu werden. Ein weiterer Vorteil: Wie die Chiefs starten er und seine Lions-Kollegen eine Woche später als der Rest in die Playoffs und haben bis zum Super Bowl Heimrecht.

Wer trifft in den Wild Card Games aufeinander?

Je sieben Teams pro Conference haben es in die Playoffs geschafft - die vier Divisionsieger und die drei folgenden Teams mit der besten Siegbilanz. In den Wild Card Games spielen die zweit- bis siebtplatzierten über Kreuz gegeneinander. Die Division-Sieger haben Heimrecht, deswegen dürfen auch die Los Angeles Rams (10:7-Siege) trotz der deutlich schwächeren Bilanz im eigenen Stadion gegen die Minnesota Vikings (14:3) ran.

Die Wild Card Games im Überblick Termin (deutsche Zeit) Paarung Conference Samstag, 11. Januar, 22 Uhr Houston Texans - Los Angeles Chargers AFC Sonntag, 12. Januar, 2 Uhr Baltimore Ravens - Pittsburgh Steelers AFC Sonntag, 12. Januar, 19 Uhr Buffalo Bills - Denver Broncos AFC Sonntag, 12. Januar, 22.30 Uhr Philadelphia Eagles - Green Bay Packers NFC Montag, 13. Januar, 2 Uhr Tampa Bay Buccaneers - Washington Commanders NFC Dienstag, 14. Januar, 2 Uhr Los Angeles Rams - Minnesota Vikings NFC

Was ist den Überraschungs-Stars noch zuzutrauen?

In den Playoffs bekommen vier Quarterbacks die ganz große Bühne, die vor der Saison niemand auf dem Zettel hatte. Sam Darnold (Minnesota Vikings) und Baker Mayfield (Tampa Bay Buccaneers) sind die Comeback-Stars der Liga und gerade Darnold könnte seinen Aufstieg in den K.o.-Runden aufgrund der Stärke seines Teams lange fortsetzen. Die "Bucs" sind mit Blick auf den Titel klarer Underdog, ihr Auftakt ist aber auch aufgrund des Mayfield-Gegenübers ziemlich spannend.

Sam Darnold gehört in dieser Saison zu den großen NFL-Überraschungen.

Jayden Daniels, Quarterback der Washington Commanders, hat in dieser Saison eine enorme Vielzahl an Rookie-Rekorden aufgestellt. Besonders beeindruckte seine Nervenstärke, zwölf seiner 25 Touchdowns warf der 24-Jährige im letzten Viertel oder der Verlängerung eines Spiels. Daniels führte sein Team so zu mehreren Last-Minute-Erfolgen. Auch Bo Nix brillierte für die Denver Broncos, ein Erfolg zum Playoff-Start bei den Buffalo Bills wäre aber äußerst überraschend.

Wo und wann findet der Super Bowl statt?

Am 9. Februar fällt in New Orleans die Entscheidung, wer der nächste NFL-Champion wird. Der Start des 59. Super Bowls ist um 17.30 Uhr Ortszeit, in Deutschland um 23.30 Uhr. Beim Super Bowl LIX wird Kendrick Lamar in der Halbzeitshow im Superdome vor 76.468 Zuschaern auftreten. Schon zum achten Mal findet das NFL-Finale in New Orleans statt - eigentlich sollte die Stadt im Bundesstaat Louisiana schon im vergangenen Jahr Gastgeber sein, da kollidierte der Super-Bowl-Termin mit dem Karneval Mardi Gras.

Wer überträgt die NFL-Playoffs?

RTL und dessen Streamingplattform RTL+ zeigen die Partien der NFL-Playoffs. Auch auf DAZN können die Spiele per Stream verfolgt werden.