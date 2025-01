Auswirkungen auf Playoffs Feuer in Los Angeles - NFL verlegt Partie der Rams Stand: 10.01.2025 08:04 Uhr

Am Wochenende starten in der NFL die Playoffs - überschattet durch die Brände in Los Angeles. Die Rams müssen nach Arizona ausweichen.

Die verheerenden Waldbrände im Großraum Los Angeles wirbeln die Terminplanungen in den wichtigsten US-Sportligen durcheinander. Wie die Verantwortlichen der Football-Liga NFL in der Nacht auf Freitag (10.01.2025, MEZ) bekannt gaben, wird das Playoff-Spiel zwischen den Los Angeles Rams und den Minnesota Vikings nach Arizona verlegt. Das Duell soll am Montagabend (Ortszeit) steigen.

Die Verlegung der Partie ins knapp 600 Kilometer entfernte State Farm Stadion, der Heimspielstätte der Arizona Cardinals, sei "im Interesse der öffentlichen Sicherheit", teilte die NFL mit. Die Entscheidung sei nach Beratungen mit Behörden, den Klubs und der Spielervereinigung getroffen worden.

NBA-Spiel der Lakers verschoben

Zu einer Absage kam es wegen der Brände im Basketball: Die NBA-Partie zwischen den Los Angeles Lakers und den Charlotte Hornets soll nun zu einem späteren, bislang noch nicht bekannten Termin stattfinden. " Unsere Gedanken sind bei denen, die von dieser unvorstellbaren Situation direkt betroffen sind ", teilten die Lakers auf X mit. " Unser Spiel heute Abend wird verlegt, um sich darauf zu konzentrieren, was heute am wichtigsten ist ."

Zuvor war in der Eishockey-Liga NHL bereits die Begegnung zwischen den Los Angeles Kings und den Calgary Flames abgesagt worden.

Die Brände im Großraum Los Angeles wüten seit einigen Tagen und haben bereits zehntausende Menschen in die Flucht getrieben. Durch das Feuer stieg die Luftverschmutzung in der Region stark an.

Neue Trainingsabläufe bei den LA Chargers

Die Spieler der Rams hatten am Mittwoch einen freien Tag und haben am Donnerstag das Training wieder aufgenommen. Laut Mitteilung des Teams sei aktuell kein Angehöriger des Spielerkaders oder des Mitarbeiterstabs von den Bränden betroffen. Das Hauptquartier der Rams befindet sich in Woodland Hills, rund 20 Kilometer nördlich von Pacific Palisades, wo die Feuer besonders heftig wüten.

Auch die Los Angeles Chargers müssen aktuell auf die Situation reagieren. Zwar bestreitet das Team in der ersten Playoff-Runde am Samstag (11.01.2025/Ortszeit) ein Auswärtsspiel bei den Houston Texans, die Vorbereitung wird jedoch durch die Brände beeinflusst. So passten die Chargers ihren Trainingsplan am Mittwoch an, um zu vermeiden, dass die Spieler zu viel Zeit draußen verbringen.