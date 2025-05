WNBA Sabally führt Phoenix zum nächsten Sieg Stand: 22.05.2025 12:16 Uhr

Zweites Spiel, zweiter Sieg - erneute Glanzleistung: Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally reitet mit ihrem neuen Klub in der WNBA weiter auf einer Erfolgswelle.

Die 27-Jährige gewann mit Phoenix Mercury gegen Los Angeles Sparks 89:86 und glänzte erneut als Topscorerin mit 25 Punkten. Zudem holte Sabally fünf Rebounds und steuerte drei Assists bei.

Neues Team, alte Form

Sabally, die im Frühjahr nach fünf Jahren in der US-Topliga die Dallas Wings verlassen hatte, war schon beim Auftaktsieg gegen Seattle Storm (81:59) mit 27 Punkten die überragende Spielerin der Partie gewesen. In der Western Conference belegen die Mercury aktuell Rang zwei. Neben Phoenix sind nur zwei weitere der insgesamt 13 WNBA-Teams noch ungeschlagen.

Liga-Alltag statt Nationalmannschaft

Sabally konzentriert sich in diesem Jahr "verstärkt auf die WNBA-Saison" und lässt die EM im Juni mit Vorrundenpartien in Hamburg aus. Für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) ist das ein herber Verlust, bei der WM 2026 in ihrer Heimatstadt Berlin will die beste deutsche Basketballerin wieder dabei sein.