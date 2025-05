In Würzburg Braunschweig kassiert Ausgleich in BBL-Playoffs Stand: 21.05.2025 20:53 Uhr

Die Basketball Löwen Braunschweig haben in der Viertelfinal-Serie der BBL-Play-offs das 1:1 hinnehmen müssen. Die Niedersachsen verloren am Mittwochabend bei den Würzburg Baskets mit 90:94 (47:49).

Dabei hätten sich die Braunschweiger den zweiten Erfolg redlich verdient. Zum Auftakt hatten sie in eigener Halle noch souverän mit 92:79 gewonnen. In Würzburg zeigte das Team von Trainer Jesús Ramírez eine tolle Moral und machte zwischenzeitlich sogar einen Zehn-Punkte-Rückstand wett. Die Löwen schienen die Partie drehen zu können. Doch die kurzzeitige Führung im vierten Viertel konnten sie nicht verteidigen.

Es war in besonderes Spiel: Denn neben Braunschweigs Ramírez, der kürzlich als BBL-Trainer des Jahres ausgezeichnet worden war, und dem besten deutschen Nachwuchsspieler Sananda Fru stand auch der MVP auf dem Platz: Würzburgs Jhivvan Jackson wurde vor der Partie mit dem Pokal geehrt und sollte später zum mitentscheidenden Mann werden.

Spiel drei findet wieder in Braunschweig statt: Los geht es am Sonntag um 15 Uhr. Das Team, das zuerst drei Spiele gewonnen hat ("best of five") steht im Halbfinale.

Löwen in erster Hälfte als Jäger gefragt

Braunschweigs Chip Flanigan hatte mit einem Korbleger den Play-off-Abend eröffnet. Es sollte jedoch für lange Zeit die einzige Führung der Gäste bleiben. Würzburg glich nicht nur schnell aus, sondern zog auch schnell davon: Der Dreier von Davion Mintz bedeutete das 18:10 für die Hausherren (5.). Aber die Löwen ließen sich nicht entmutigen und holten kontinuierlich auf. Arnas Velicka traf drei Minuten später zum 20:22.

Stenogramm: Würzburg - Braunschweig 94:90 (49:47)

Beste Werfer von Würzburg: Seljaas (27 Punkte), Steinbach (17), Mintz (16), Jackson (13)

Beste Werfer von Braunschweig: Velicka (21), Zylka (18), Njie (11), Fru (10)

Zuschauer: 3.140

Und der Hauptrunden-Dritte blieb nun dran. Das zweite Viertel ging dann auch mit 26:25 an die Niedersachsen, die als Team überzeugten. Zur Halbzeit hatten bereits acht Spieler getroffen - aber Velicka war mit acht Punkten der erfolgreichste Werfer der Löwen. Zum Vergleich: Würzburgs Zachary Seljaas hatte zu diesem Zeitpunkt doppelt so viele.

Zehn-Punkte-Rückstand aufgeholt und doch verloren

Doch die Wende gelang den Braunschweigern auch im dritten Viertel nicht. Im Gegenteil Bazoumana Koné, selbst dreimal in Braunschweig unter Vertrag, baute den Vorsprung der Unterfranken nach 25 Minuten mit drei Punkten auf sieben Zähler aus (62:55). Hannes Steinbach legte sogar noch nach (65:55/27.). Die zehn Punkte Rückstand schienen die Löwen aber erst recht anzustacheln. 26 Sekunden vor dem Ende des Spielabschnitts verkürzte Ferdinand Zylka schon wieder zum 65:67.

Würzburg traf vor der letzten Pause zwar noch einmal, die Niedersachsen konnten im letzten Abschnitt aber an ihren Lauf anknüpfen. Velicka war es dann, der seine Farben mit einem Korbleger erstmals wieder in Führung brachte und nach einem Foul auch noch die Chance auf den Extrapunkt von der Freiwurflinie nutzte (73:71/33.).

Angetrieben von MVP Jackson, der einen Dreier im Korb versenkte, meldeten sich die Hausherren aber nur eine Minute später wieder zurück (78:75). Und damit war die hochklassigen Schlussphase eingeläutet, in der die Dreier reihenweise fielen. Die Vorteile aber lagen bei Würzburg. Auch wenn Ramirez mehrfach versuchte, mit Auszeiten gegenzusteuern, hatten die Unterfranken das bessere Ende für sich.

