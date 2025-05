Relegation gegen Saarbrücken Bekommt Eintracht Braunschweig noch die Kurve? Stand: 22.05.2025 13:55 Uhr

Eintracht Braunschweig kämpft in der Relegation gegen den 1. FC Saarbrücken um den Verbleib in der 2. Liga. Die erste Partie findet am Freitag im Saarland statt, in beiden Spielen wird es neben fußballerischen vor allem um körperliche und mentale Qualitäten gehen.

Wie sehr es in der Relegation um Psychologie geht, war in den vergangenen Tagen sowohl in Braunschweig als auch in Saarbrücken zu vernehmen. Marcel Goslar, Interims-Co-Trainer beim BTSV, sagte vor der ersten Partie am Freitag im Ludwigspark (20.30 Uhr, im NDR Livecenter): "Wir haben zunächst viele Einzel- und Gruppengespräche geführt, um nach den turbulenten Tagen ein Gefühl für die Denkweisen der Jungs zu bekommen."

Und in Saarbrücken äußerte Stürmer Patrick Schmidt, dass für ihn und seine Mannschaft gelte: "Nerven behalten, klaren Kopf bewahren".

Eintracht-Tief: Desolate Spiele und Scherning-Entlassung

Zwei Teams, eine Meinung, ein Ziel - und doch es kann nur einen geben. Denn die Frage, wie frei im Denken und damit auch im (Fußball-)Spielen die Akteure sind, wird maßgeblich mit darüber entscheiden, wer sich in den mindestens zwei Mal 90 Minuten durchsetzt und die 2. Liga für die kommende Spielzeit komplettiert. Weiterhin der Zweitliga-16. Eintracht - oder der Drittliga-Dritte Saarbrücken?

Die ohnehin große mentale Aufgabe ist beim BTSV nach den von Goslar erwähnten "turbulenten Tagen" dabei noch ein wenig größer. Denn da sind nicht nur die Enttäuschung über die verpasste direkte Rettung sowie der Frust über die zuletzt desolaten Auftritte in Elversberg (0:3) und gegen Nürnberg (1:4). Da ist auch die Entlassung von Trainer Daniel Scherning, die am Montag auf das Debakel gegen den FCN folgte.

"Man braucht eine gewisse Lockerheit und volles Selbstvertrauen, um diese beiden Duelle erfolgreich bestreiten zu können."

— BTSV-Interims-Co-Trainer Marcel Goslar

Die Eintracht verspricht sich von Interimscoach Marc Pfitzner und seinem Team Impulse und den richtigen Push für die zwei für den Verein elementar wichtigen Partien. Inwiefern es aber so kurzfristig gelingen kann, "jetzt richtig Bock auf Freitag zu haben und das Mindset daran anzupassen" (Goslar), bleibt abzuwarten.

Denn klar ist für Pfitzner und Goslar sowie auch Sportchef Benjamin Kessel, dass die zuletzt verunsicherte Mannschaft "eine gewisse Lockerheit und volles Selbstvertrauen" benötige, "um diese beiden Duelle erfolgreich bestreiten zu können". Auch wenn die Zeit kurz gewesen ist, sei das, so Kessel, seit Dienstag gelungen.

Totale Fokussierung - BTSV verkleinert den Kader

Neben der psycholgischen Aufarbeitung der vergangenen Tage und Wochen im Schnelldurchlauf sei es daher, so Interims-Co Goslar, in den vergangenen Tagen vor allem auch um die fußballerische Analyse gegangen, "sodass die Jungs auch wissen, was sie in Saarbrücken erwartet und welche Lösungen wir finden wollen". Nach den derben Niederlagen zuletzt gilt es auch, zu Sicherheit und jener Stabilität zurückzufinden, die die Eintracht in den Wochen davor ausgezeichnet und zu einer Serie von sechs ungeschlagenen Partien geführt hatte.

Kessel betonte, dass es im sportlichen Überlebenskampf vor allem um die Fokussierung gehe. Eine weitere Maßnahme in dieser Hinsicht ist die Verkleinerung des Kaders. Robert Ivanov und Mohamed Dräger wurden "in den Urlaub geschickt". Das sei keine Suspendierung, es gehe lediglich darum, die Tage der Relegation mit den Spielern zu bestreiten, "die auch eine Chance haben, in der Startelf oder im Kader zu stehen", begründete der Sportchef die Entscheidung.

Braunschweig erwartet einen "sehr körperlichen Gegner"

Mit dem FCS, der auf der Trainerposition selbst erst Ende April von Rüdiger Ziehl zum ehemaligen Rostocker Trainer Alois Schwartz wechselte, erwartet die "Löwen" nach Ansicht der Interimscoaches ein "sehr körperlicher Gegner".

Die Saarländer seien "eine Mannschaft, die sehr über die physischen Zweikämpfe kommt. Wir werden uns wehren und diese Spielweise annehmen müssen. Es kann sicherlich hitzig werden", so Goslar. Es gehe darum, "zu zeigen, dass die beiden vergangenen Spiele nicht das sind, wofür wir stehen".

Standards konsequent ausspielen und mit gezielter Strafraumbesetzung verbinden

Pressingphasen dosiert, aber effektiv einsetzen - besonders im Aufbau des Gegners

Dem Gegner das Spiel überlassen, aber dabei das Zentrum verriegeln

Flügel strukturiert und strategisch nutzen - keine planlosen Flanken

Formation leicht anpassen: Stabilität in der Defensive, Flexibilität im Umschaltspiel

Emotionen nutzen - aber nicht unkontrolliert, sondern taktisch geführt



Der temporäre Chefcoach Pfitzner ist nach den Trainingseindrücken optimistisch, dass das gelingt. Er habe in den Einheiten "Energie und Feuer" gespürt, die man nun auch mit nach Saarbrücken transportieren wolle.

Das sei wiederum auch wichtig, um die zuletzt (mal wieder) arg strapazierten Fans "mitzunehmen". Denn auch auf die komme es - im Verbund mit dem Team - an, um die Klasse über den Umweg der Relegation noch zu halten.

Nikolaou vom Klassenerhalt überzeugt

Die Statistik spricht allerdings eindeutig für den Drittligisten. Seit Wiedereinführung der Relegation zur Saison 2008/2009 gab es bislang 16 Duelle zwischen dem Dritten der 3. Liga und dem Drittletzten der 2. Liga. Dabei setzte sich gleich zwölfmal der Drittligist durch, nur viermal schaffte der Zweitliga-Club den Klassenerhalt - zuletzt 2020 der 1. FC Nürnberg.

Für Jannis Nikolaou gilt Bangemachen aber nicht: "Wir haben es immer noch in der eigenen Hand und alle Chancen, Saarbrücken zu bezwingen", sagte der Eintracht-Abwehrspieler. "Wir haben in der Saison schon gezeigt, was für Qualitäten wir haben und wie wir Drucksituationen meistern können, wenn wir alles auf den Platz bringen. Deswegen bin ich überzeugt, dass wir den FCS schlagen können."

Ob das gelingt, wird auch und gerade davon abhängen, wer besser mit dem Druck umgehen kann.

Mögliche Aufstellungen:

1. FC Saarbrücken: Menzel - Becker, Sonnenberg, Bichsel - Fahrner, Zeitz, Sontheimer, Rizzuto - Rabihic - Brünker, Krüger

Eintracht Braunschweig: Hoffmann - Jaeckel, Bicakcic, Köhler - Rittmüller, Baas, di Michele Sanchez - Kaufmann, Tempelmann - Philippe, Polter

