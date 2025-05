Champions-Hockey-League CHL-Auslosung: Eisbären müssen ins Duell mit Rekordsieger Göteborg Stand: 21.05.2025 19:13 Uhr

Für die Ligaphase der Champions Hockey League (CHL) haben die Eisbären Berlin am Mittwoch ihre Gegner zugelost bekommen.



Für den amtierenden deutschen Meister geht es gegen Lukko Rauma (Finnland/Heim), Frölunda Göteborg (Schweden/H), Bruleurs de Loups de Grenoble (Frankreich/H), EC Red Bull Salzburg (Österreich/Auswärts), EC-KAC Klagenfurt (Österreich/A) und Storhamar Hamar (Norwegen/A). Das ergab die Auslosung in Stockholm.

Berlin gegen Rekordsieger Göteborg

In diesem Jahr sind mit den Eisbären Berlin, dem ERC Ingolstadt und den Fischtown Pinguins Bremerhaven drei Teams aus der DEL vertreten. Diese treffen in der Ligaphase auf jeweils sechs Teams, insgesamt gibt es 24 Teilnehmer aus elf Nationen. Berlin, als Meister in Topf eins gesetzt, erwartet unter anderem ein Duell mit dem viermaligen Rekordsieger aus Göteborg.



Im vergangenen Jahr scheiterte Berlin im Viertelfinale am späteren Champion ZSC Lions Zürich. Die Ergebnisse aller Spiele der Ligaphase (28. August bis 15. Oktober) werden in einer Tabelle zusammengeführt. Die punktbesten 16 Mannschaften qualifizieren sich für die Play-offs (11. November bis 21. Januar 2026). Dort treten die Teams in Hin- und Rückspiel gegeneinander an, einzig das Endspiel (3. März 2026) wird ohne Rückspiel ausgetragen.

Die Gegner der anderen deutschen Teams im Überblick

Fischtown Pinguins: Lulea Hockey (Schweden/H), Lukko Rauma (Finnland/H), Bruleurs de Loups de Grenoble (Frankreich/H), ZSC Lions Zürich (Schweiz/A), EC Red Bull Salzburg (Österreich/A), Storhamar Hamar (Norwegen/A)



ERC Ingolstadt: KalPa Kuopio (Finnland/H), Ilves Tampere (Finnland/H), Odense Bulldogs (Dänemark/H), Lausanne HC (Schweiz/A), EV Zug (Schweiz/A), HC Bozen (Italien/A).

