Teams, Tickets und TV-Übertragung Das Wichtigste zum Berliner Landespokalfinale zwischen Mahlsdorf und dem BFC Stand: 21.05.2025 12:39 Uhr

Am Samstag (12:30 Uhr) duellieren sich Fünftligist Eintracht Mahlsdorf und Regionalligist BFC Dynamo um den Titel im Berliner Landespokal. Alle wichtigen Infos zum großen Finale in der Übersicht - inklusive dem Livestream auf rbb24.de

Wer spielt gegen wen?

Eintracht Mahlsdorf gegen den BFC Dynamo lautet die Paarung des Berliner Pokalfinals, das eine echte Premiere mit sich bringt: Noch nie standen die (ersten) Mannschaften der beiden Vereine in einem Pflichtspiel gegeneinander auf dem Rasen. Die bisher größten Berührungspunkte: Ein Freundschaftsspiel und ein halbes Dutzend Mahlsdorfer Duelle gegen Dynamos zweite Mannschaft in der Berlin Liga.



Der sind die Mahlsdorfer mittlerweile übrigens entwachsen. Im Sommer 2021 feierten sie den Aufstieg in die Oberliga Nord – und stehen unter der Regie von Trainerurgestein Karsten Heine nun kurz vor dem nächsten Aufstieg. Der Lohn wäre die Regionalliga Nordost, unter anderem die Heimat des BFC Dynamo. Der einstiege Serienmeister der DDR-Oberliga arbeitete sich dort in den vergangenen Jahren mal mehr, mal weniger knapp am Aufstieg in die 3. Liga ab.

Wieso der Mai für Eintracht Mahlsdorf unvergesslich werden könnte Im Berliner Osten mausert sich Eintracht Mahlsdorf zum Team des Jahres. Der Oberligist will nicht nur im Landespokal-Finale Geschichte schreiben - auch die Regionalliga ist zum Greifen nah. Ein Blick in den Bezirksfußball am östlichen Stadtrand von Peter Czoch Im Berliner Osten mausert sich Eintracht Mahlsdorf zum Team des Jahres. Der Oberligist will nicht nur im Landespokal-Finale Geschichte schreiben - auch die Regionalliga ist zum Greifen nah. Ein Blick in den Bezirksfußball am östlichen Stadtrand von Peter Czoch mehr

Wer ist der Favorit?

Auch, aber nicht nur angesichts seines Status als Viertligist, geht der BFC Dynamo als großer Favorit ins Wochenende. Nicht zuletzt der Weg der beiden Mannschaften hinein in dieses Finalwochenende erklärt, warum.



Mahlsdorf startete zwar mit einem lockeren 8:0-Sieg gegen Anadoluspor ins Turnier, musste sich dort anschließend in dem ein oder anderen engen Spiel durchsetzen – zuletzt gegen den BFC Preussen im Halbfinale. Der BFC Dynamo wiederum erlebte beim 3:2-Sieg im Halbfinale gegen Altglienicke seinen ersten echten Test. Zuvor waren Top-Torjäger Rufat Dadashov und Co. mit vier Siegen und einem Torverhältnis von 36:0 durch das Pokalfeld gepflügt.

Worum geht's neben dem Pokal noch?

Als Lohn warten auf den Finalsieger am Samstag gleich zwei Pokale – die goldene Trophäe für den künftigen Titelträger und der DFB-Pokal. Dieses fußballerische Abenteuer wartet auch in diesem Jahr auf die jeweiligen Landespokalsieger und bringt noch dazu einen regelrechten Geldsegen mit sich. Die 209.453 Euro, die es in der aktuellen Saison allein für das Mitspielen in der ersten Pokal-Runde gab, sind für kleine Vereine eine große Summe und Hilfe.

Wo wird gespielt?

Wie schon in den Jahren 2021 bis 2023 wird das Mommsenstadion in Charlottenburg am Wochenende zum sportlichen Sehnsuchtsort. Dass das Pokalfinale im vergangenen Jahr im Lichtenberger Hans-Zoschke-Stadion ausgetragen wurde, bleibt also vorerst eine Ausnahme. Die hatte übrigens einen guten Grund: Vergangenes Frühjahr wurde das Mommsenstadion als Trainingsstätte für die letztjährige Europameisterschaft hergerichtet und wird auch zum Pokalfinale folglich in besonders glänzendem Glanz erstrahlen.

BFC Preussen, Lichtenberg 47, Mahlsdorf – Wer gewinnt den Oberliga-Showdown? Am Wochenende kommt es zum Spitzenspiel in der Oberliga NOFV-Nord. Der BFC Preussen und Lichtenberg 47 könnten für eine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen sorgen - aber da ist auch noch Eintracht Mahlsdorf. Wer steigt in die Regionalliga auf? Am Wochenende kommt es zum Spitzenspiel in der Oberliga NOFV-Nord. Der BFC Preussen und Lichtenberg 47 könnten für eine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen sorgen - aber da ist auch noch Eintracht Mahlsdorf. Wer steigt in die Regionalliga auf? mehr

Gibt es noch Tickets?

Auch die Kulisse, die sich am Samstag auf den frisch hergemachten Rängen bilden wird, dürfte dem Anlass entsprechend ansehnlich werden. Rund 8.400 Zuschauer kündigte der Berliner Fußball-Verband am Mittwoch fürs Wochenende an – damit ist das Mommsenstadion bereits jetzt restlos ausverkauft. Es wird die größte Kulisse aller bisherigen Landespokalfinals im Mommsenstadion werden.

Gibt es eine TV-Übertragung?

Die gute Nachricht für alle, die kein Ticket für Samstag ergattern konnten: rbb|24 übertragt die Partie zwischen Mahlsdorf und dem BFC online in voller Länge im Livestream. Ab 12:25 sind die Kameras und das Kommentatoren-Team im Mommsenstadion auf Sendung.



Für alle, die den regionalen Amateurfußball in seiner ganzen Pracht erleben wollen, gibt es die große Konferenz der ARD zum Finaltag der Amateure in der ARD. Die beinhaltet alle Landespokal-Finalspiele und läuft ab 12 Uhr bis in den Abend hinein sowohl im TV als auch in der ARD-Mediathek.