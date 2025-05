Sabalenka, Gauff und Co. Sabalenka, Gauff und Co: Berlin Tennis Open locken die Weltelite nach Grunewald Stand: 21.05.2025 13:41 Uhr

Bei der diesjährigen Ausgabe der Berlin Tennis Open schlägt fast die komplette Weltelite der Frauen auf. Für das Rasenturnier vom 14. bis 22. Juni in Grunewald haben neun Top-Ten-Spielerinnen gemeldet, von den besten 18 der Weltrangliste wollen 17 beim WTA-500-Event an den Start gehen. Darunter sind sieben Grand-Slam-Turniersiegerinnen. Das teilten die Veranstalter bei einer Pressekonferenz in der britischen Botschaft mit.

Berlin als Vorbereitung für Wimbledon

"Wir hatten immer ein gutes Feld in Berlin, aber dieses Jahr ist es noch mal durch die Decke geschossen", sagte Andrea Petkovic. Die Ex-Spielerin, die mittlerweile unter anderem als TV-Expertin arbeitet, soll in ihrer neuen Rolle als "Director of Excitement" die Berlin Tennis Open voranbringen.



Das Turnier auf der Anlage des LTTC "Rot-Weiß" im Steffi-Graff-Stadion ist für die Stars eine wichtige Vorbereitung auf den sommerlichen Rasenklassiker Wimbledon. Das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres in London beginnt Ende Juni nur eine Woche nach dem Finale im Steffi-Graf-Stadion.

Aryna Sabalenka und Coco Gauff haben sich angekündigt

Gemeldet sind unter anderem die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus Belarus und der US-Star Coco Gauff, aktuell die Nummer zwei der Welt. Hinzukommen zahlreiche weitere große Namen, unter denen der von Eva Lys fast ein wenig untergeht. Die Hamburgerin geht dank einer Wildcard als deutsche Hoffnungsträgerin in das prestigeträchtige Turnier in Grunewald. Insgesamt sind 28 Einzelspielerinnen und 16 Doppelpaare im Hauptfeld am Start. In diesem Jahr gibt es ein Rekordpreisgeld in Höhe von 1,1 Millionen US-Dollar zu gewinnen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 21.05.2025, 12:15 Uhr