Wechsel nach Freiburg Derry Scherhant verlässt Hertha BSC in Richtung Bundesliga und SC Freiburg

Nach Ibrahim Maza verliert Fußball-Zweitligist Hertha BSC sein nächstes Eigengewächs. Am Mittwochmorgen gaben die Berliner den Abschied von Offensivmann Derry Scherhant bekannt.



Über diesen wurde zuletzt bereits spekuliert, nun wurde er durch einen Wechsel in die Bundesliga zum SC Freiburg offiziell.

Vom Talent zum wichtigen Profi

Der gebürtige Berliner Scherhant war im Sommer 2020 vom Berliner SC in die U19 und das Jugendprogramm von Hertha gewechselt. Dort entwickelte sich der schnelle und technisch versierte Außenspieler und Stürmer anschließend zu einem der vielversprechendsten Talente in der Berliner Akademie.



In der Saison 2022/23 war er mit zehn Bundesliga-Einsätzen erstmals Teil des Berliner Profikaders, wo er sich in der Folge Stück für Stück etablierte. In der abgelaufenen Zweitligaspielzeit stand Scherhant in jedem der 34 Ligaspiele auf dem Rasen, erzielte dabei sieben Tore und verzeichnete sechs Vorlagen.

Hertha hätte Scherhant gerne gehalten

"Wir hätten Derry sehr gerne weiter in unserem Trikot in Berlin gesehen", erklärte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber am Dienstag in einer Vereinsmitteilung, "aber für ihn hat sich nach einer starken Saison die Möglichkeit ergeben, den Schritt Richtung Bundesliga zu gehen." Diesen Schritt müsse man nun, wie auch im Fall von Ibo Maza, akzeptieren.



Scherhant selbst brachte am Mittwoch allen voran Dankbarkeit zum Ausdruck. "Vor allem die Auftritte im Olympiastadion vor den eigenen Fans waren für mich, der in der Gegend direkt neben dem Stadion groß geworden ist, immer etwas Besonderes", sagte er und ergänzt: "Ich durfte hier alle Seiten des Profifußballs kennenlernen und dadurch noch mehr wachsen."

