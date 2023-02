Pferdesport Ehning siegt beim Springreiten in Doha Stand: 26.02.2023 17:03 Uhr

Marcus Ehning hat mit seinem Sieg in Doha am Wochenende für das herausragende Ergebnis der deutschen Springreiter gesorgt.

Während der Profi aus Borken beim hoch dotierten Turnier in Katar den Großen Preis gewann, verpassten die deutschen Starter später in Göteborg bei der letzten Weltcup-Etappe vor dem Final-Turnier allesamt das Stechen.

Ehning sicherte sich am Samstag in Doha im Sattel seines WM-Pferdes Stargold den Sieg im wichtigsten Springen des Turniers und kassierte dafür 135.300 Euro. Der 48-Jährige blieb nach zwei fehlerfreien Runden auch im Stechen ohne Fehler und ritt schneller als der zweitplatzierte Franzose Simon Delestre mit Fontenis. Vierter wurde Philipp Weishaupt aus Riesenbeck, der in der Entscheidungsrunde mit Coby einen Abwurf hatte.

Enttäuschung in Göteborg

Der bereits für das Weltcup-Finale in Omaha qualifizierte Ehning hatte auf einen Start in Göteborg verzichtet, wo seine deutschen Kollegen am Sonntag enttäuschten. Für die beste Platzierung sorgte Philipp Schulze Topphoff aus Havixbeck, der mit fünf Strafpunkten auf Rang zwölf abschloss. Die letzte Qualifikationsprüfung der Westeuropa-Liga gewann der Franzose Marc Dilasser mit Arioto.

Neben Ehning sind drei weitere Deutsche für das Final-Turnier am Osterwochenende in Omaha qualifiziert. Der in Belgien lebende Hesse Daniel Deußer, Gerrit Nieberg (Sendenhorst) und Janne-Frederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) haben ihr Ticket für die inoffizielle Hallen-WM ebenfalls sicher, bei der die Punkte der Etappen in Westeuropa nicht zählen und alle Starter wieder bei null beginnen.

Bei der Weltcup-Kür in Göteborg hatte am Samstag Isabell Werth den zweiten Platz belegt. Im Sattel von Quantaz musste sich die Reiterin aus Rheinberg der Dänin Carina Cassøe Krüthmit mit Danciera geschlagen geben, liegt aber vor der letzten Weltcup-Station der Dressur in zwei Wochen in 's-Hertogenosch im Ranking auf Platz eins vor Ingrid Klimke aus Münster.