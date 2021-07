Die Sensation ist schon ein paar Tage her. Aber der EM-Achtelfinalsieg Tschechiens gegen die Niederlande hat für große EM-Begeisterung in dem Zehn-Millionen-Einwohner-Land gesorgt. Erinnerungen an das Team von 1996 werden bei den Menschen wach. Damals waren sie ganz nah dran, den Titel zu gewinnen - ehe Oliver Bierhoff kam und die deutsche Nationalmannschaft mit dem ersten und einzigen "Golden Goal" der EM-Geschichte zum Titel führte.

All das ist ein Vierteljahrhundert her. Aber die Erinnerungen kann den Tschechen niemand nehmen. Auch nicht dem ehemaligen Bundesligaprofi Frantisek Straka. "Vergleiche mit der tschechischen Mannschaft von 1996 halte ich nicht für sinnvoll. Das Team war absolut außergewöhnlich. Aber eine Sache ist tatsächlich ähnlich: der Mannschaftsgeist" , sagt der 63-Jährige.