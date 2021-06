In Harsewinkel, einem 25.000-Einwohner-Städtchen in Westfalen, gab es in der vergangenen Wochen schon einen Hauch von EM -Stimmung. Mehrere Fans versammelten sich vor dem Hotel Klosterpforte, um die türkische Nationalmannschaft in Empfang zu nehmen, die sich dort auf das Turnier vorbereitet. Bis Donnerstag trainert das Team von Trainer Senol Günes in Harsewinkel, bricht dann auf nach Rom, wo am Freitag das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft zwischen Italien und der Türkei (21 Uhr/ ARD ) stattfinden wird.

Erfolgreich dank starker Abwehr

Nur drei Gegentreffer: Die Defensive der Türkei war die beste der EM-Qualifikation.

Der Abschied von der westfälischen Idylle soll aber nur von kurzer Zeit sein. Sollte die Türkei die Gruppenphase überstehen, wird sie zurückkehren und sich in der Klosterpforte auf die K.o. -Phase vorbereiten. Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Denn das Team hat durchaus das Potenzial, für eine Überraschung zu sorgen.