Das lange Bangen um Christian Eriksen

Die erlösende Nachricht kam um 19.31 Uhr, doch der Schock wird noch lange nachwirken. Ein Drama um Dänemarks Mittelfeldstar Christian Eriksen hat die Europameisterschaft und die Fußball-Welt am Samstag (12.06.2021) erschüttert.

Der 29-Jährige kollabierte im Spiel gegen Finnland auf dem Platz, Notärzte kämpften in Kopenhagen mit Herzdruckmassagen um sein Leben - offenbar mit Erfolg. Eriksen sei "stabilisiert" , teilte die UEFA mit, der dänische Verband schrieb: "Er ist wach und für weitere Untersuchungen im Krankenhaus."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Dänen bilden Sichtschutz, Finnen mit Tränen in den Augen

Spieler und Zuschauer hatten sich im Parken-Stadion entsetzt die Hände vors Gesicht gehalten, der Schock breitete sich wie eine Welle aus. Die Dänen stellten sich im Kreis um die dramatische Szene auf, um einen Sichtschutz zu bilden, die Finnen verließen mit Tränen in den Augen den Platz. Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand sank auf die Knie, im Stadion herrschte plötzlich eine gespenstische Stille und Freundin Sabrina eilte in größter Sorge auf den Rasen. Eriksen wurde in einem Spalier seiner Mitspieler eine Viertelstunde nach seinem Zusammenbruch hinter Plastikplanen aus dem Stadion gebracht.

Die Europäische Fußball-Union gab gegen 19.00 Uhr die offizielle Unterbrechung des dritten Spiels dieser EM bekannt. Obwohl ans Weiterspielen zunächst eigentlich nicht zu denken, wurde das Spiel um 20.30 Uhr fortgesetzt. "Beide Mannschaften wollen das Spiel fortsetzen" , hieß es in einer Stadion-Durchsage.

Ohne gegnerische Einwirkung zusammengebrochen

Was ein Fußballfest hatte werden sollen, wurde ein Schockerlebnis. Eriksen war kurz vor der Halbzeit ohne gegnerische Einwirkung zusammengebrochen. Die Spieler winkten panisch Hilfe herbei, die auch schnell zur Stelle war. Schlimme Erinnerungen an den Herztod früherer Fußballer wie Axel Jüptner, Marc-Vivien Foe oder Davide Astori wurden wach.

Zwischenzeitlich war mit dem Schlimmsten zu rechnen. Es war zu sehen, wie Sanitäter eine Herzmuskelmassage bei ihm durchführten, das Wort "stabil" ließ dann aufatmen. Die Fans im Stadion, auch die 5.000 Finnen, riefen immer wieder Eriksens Namen, minutenlang im Wechselgesang.

In der Heimat enorm beliebt

Der Offensivspieler ist der Star im dänischen Team und sehr beliebt. 2018 wurde Eriksen erstmals Vater, 2020 brachte seine Lebensgefährtin Sabrina Kvist Jensen das zweite Kind zur Welt.

Schon seit mehr als zehn Jahren läuft Eriksen für Dänemark auf, eine zweite sportliche Heimat fand er in London. Sechseinhalb Jahre war er für Tottenham Hotspur aktiv, wurde in dieser Zeit wiederholt zu Dänemarks Fußballer des Jahres und zum "Spurs"-Profi der Saison gekürt. 2019 führte er Tottenham ins Champions-League-Finale, dennoch sollte noch etwas Neues her. Anfang 2020 wechselte er daher zu Inter Mailand, und in diesem Starensemble schien Eriksen zunächst zu scheitern. Im ersten Jahr galt er bereits als Fehleinkauf - auf dem Weg zum Scudetto mit Inter wurde er aber doch noch zum wichtigen Bestandteil der Mannschaft.

Weltweite Anteilanhme

In den sozialen Medien drückten Fußballstars weltweit ihre Anteilnahme aus. "Geschockt. Wir sind alle bei dir, Christian Eriksen. Sei bitte ok" , schrieb etwa Mesut Özil. Die finnische Regierungschefin Sanna Marin, die kurz zuvor noch ein Foto von sich im Finnen-Trikot gepostet hatte, schrieb auf Twitter: "Unsere Gedanken sind jetzt bei Christian Eriksen." Dazu stellte sie ein Herz und eine Dänemark-Flagge.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin wünschte schnelle Genesung. "Momente wie diese relativieren alles im Leben. Ich wünsche Christian eine vollständige und schnelle Erholung und bete, dass seine Familie Stärke und Glauben hat" , wurde der Slowene auf dem Twitter-Account der Europäischen Fußball-Union zitiert.

sid/dpa | Stand: 12.06.2021, 20:25