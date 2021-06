Im dritten Anlauf soll es endlich klappen mit einem Sieg. Der vermeintliche Heimvorteil dank der drei Partien im heimischen Kopenhagen war bisher keiner. Gegen Finnland (0:1) sorgte das Drama um Christian Eriksen für eine verständliche kollektive Schockstarre. Danach gegen Belgien (1:2) stimmte die Leistung. Der Gegner, immerhin Erster der FIFA -Weltrangliste, war aber zu stark.

Komplizierte Rechenspiele

Und trotzdem kann es für die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand noch für den Achtelfinaleinzug reichen. Allerdings nur dann, wenn die Belgier am Montag (21.06.21) im letzten Gruppenspiel die Finnen schlagen und Dänemark gegen Russland (21.00 Uhr/ARD) gewinnt, am besten mit mindestens zwei Toren Unterschied.

Gewinnt Dänemark mit nur einem Tor Differenz bei einer gleichzeitigen Niederlage Finnlands würde die Anzahl der Tore aus den Begegnungen der punktgleichen Teams entscheiden. Sprich: Ein 2:1, 3:2, 4:3 usw. würde reichen, im Falle eines 1:0 wären auch hier alle drei Teams gleichauf.

Danach würde zunächst die bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen greifen (womit Russland raus wäre), dann die Zahl an Toren aus allen Gruppenspielen (in beiden Fällen wären dann Dänemark und Finnland immer noch gleichauf), schließlich die Fair-Play-Wertung und die Platzierung in der Schlussrangliste der EM-Qualifikation.

Hjulmand: "Sind bereit für eine magische Nacht"

Zuversichtlich: Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand

Vorher muss die Mannschaft aber noch einmal so eine Leistung wie gegen Belgien abrufen. "Wir brauchen morgen ein volles Stadion und noch einmal die gleiche Unterstützung wie am Donnerstag gegen Belgien. Wir sind bereit für eine magische Nacht!" , sagte Hjulmand am Tag vor der Partie.

Gefragt sind nach dem Ausfall von Eriksen vor allem jene Spieler, die ihr Geld ebenfalls in den vier Top-Ligen Europas verdienen: in England (Andreas Christensen, Kasper Schmeichel, Pierre-Emile Höjbjerg), in Deutschland (Thomas Delaney, Yussuf Poulsen), in Spanien (Martin Braithwaite, Daniel Wass) und Italien (Simon Kjaer, Joakim Maehle). "Wir haben ein unglaubliches Team mit vielen starken Persönlichkeiten" , so Hjulmand. Am Montag ist die Stunde, dies unter Beweis zu stellen.

Frisch und mutig nach vorne

Schon gegen die Belgier hatten die von der Kulisse sichtlich angestachelten Dänen ihr bestes Gesicht gezeigt. Der Funke von den Tribünen sprang über, Dänemark zeigte nach der frühen Führung frischen, mutigen Offensivfußball. Die favorisierten Belgier fanden erst in der zweiten Halbzeit ein Mittel dagegen und siegten erst dank einiger Umstellungen.

Mit einer ähnlichen Leistung könnte es gegen Russland zum ersten Turniersieg reichen. Trotz des Drucks: "Das ist für keinen von uns etwas Neues: Ein Spiel zu spielen, von dem wir wissen, dass wir es gewinnen müssen" , so Hjulmand.

Eriksen sorgt für Extra-Motivationsschub

Spielen werden die Dänen natürlich auch wieder für Christian Eriksen, der das Krankenhaus inzwischen verlassen hat und nach Hause gereist ist. Zuvor stattete er seinen Mannschaftskameraden aber noch einen Trainingsbesuch ab und sorgte noch einmal für einen Motivationsschub.

Dazu Hjulmand: "Es fühlt sich so an, als würde das Turnier für uns jetzt erst richtig beginnen."

