Serie A Rückkehr von Romelu Lukaku zu Inter Mailand perfekt Stand: 29.06.2022 22:02 Uhr

Der belgische Fußball-Nationalspieler Romelu Lukaku kehrt zum italienischen Erstligisten Inter Mailand zurück. Demnach wird der 29 Jahre alte Stürmer vom FC Chelsea für die kommende Saison an Inter ausgeliehen, wie der englische Premier-League-Klub von Trainer Thomas Tuchel mitteilte.

Auch die Italiener, bei denen Lukaku vor seinem Wechsel 2021 zu Chelsea zwei Jahre spielte, begrüßten den Rückkehrer. "Welcome back Rom", twitterten die Italiener zu einem Bild Lukakus.

Lukaku kehrt damit nach nur einer Saison in England zu seinem vorherigen Arbeitgeber Inter zurück. Als Grund wird vermutet, dass er bei den "Blues" nach Verletzungspausen und internem Gezanke nicht mehr zufrieden war. Lukaku gewann mit Inter in der Saison 2020/21 unter dem damaligen Trainer Antonio Conte - heute Coach von Tottenham Hotspur - mit deutlichem Abstand die Meisterschaft in der Serie A.

Online war bei mehreren italienischen Sportmedien ein Video zu sehen, auf dem Lukaku aus dem VIP-Bereich des Mailänder Flughafens Linate kam - für den Medizincheck. "Äußert zufrieden" sei er, sagte Lukaku und legte sich für die anwesenden Fotografen einen Schal der "Nerazzurri" um.

Mittlerweile wird Inter von Lazio-Rom-Urgestein Simone Inzaghi trainiert, für den die erneute Verpflichtung Lukakus eine deutliche Verstärkung seines Teams bedeutet. In der zurückliegenden Saison musste sich seine Mannschaft im Meisterschaftsrennen gegen den Stadtrivalen AC Mailand um den schwedischen Oldie Zlatan Ibrahimovic geschlagen geben und landete am Ende mit zwei Punkte Abstand auf Rang zwei.