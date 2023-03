Premier League Liverpool klettert weiter, Arsenal souverän Stand: 01.03.2023 23:04 Uhr

Der FC Liverpool hat sich am MIttwochabend (01.03.2023) mit einem schön herausgespielten 2:0 (0:0)-Sieg gegen Wolverhampton in der Premier League weiter verbessert. Tabellenprimus Arsenal siegte souverän.

Jürgen Klopp nähert sich mit seinem Team wieder den internationalen Plätzen. Eine Woche nach dem ernüchternden 2:5 gegen Real Madrid in der Champions League bezwangen die "Reds" mit dem deutschen Teammanager in einem Nachholspiel des 7. Spieltags die "Wolves" mit zwei späten Toren.

Die Europapokalplätze sind nur noch zwei Punkte entfernt, die Champions-League-Ränge sechs Zähler. Virgil van Dijk (73.) und Mohamed Salah (77.) erzielten die Tore. Zuvor war ein Treffer von Darwin Nunez (66.) nach Videobeweis wegen eines Stürmerfouls zurückgenommen worden.

Arsenal wieder auf Kurs

Parallel hat der FC Arsenal wieder Kurs auf seinen 14. englischen Meistertitel genommen. Zwei Wochen nach der 1:3-Pleite im Spitzenspiel gegen Titelverteidiger Manchester City feierten die Londoner in der Nachholpartie gegen den FC Everton mit 4:0 (2:0) ihren dritten Sieg in Folge und bauten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf fünf Punkte aus. Bukayo Saka (40.) und Gabriel Martinelli (45.+1) sorgten nach großen Anlaufschwierigkeiten in der Schlussphase der ersten Halbzeit für eine beruhigende 2:0-Führung der "Gunners", die 2004 zum bislang letzten Mal Meister waren. Martin Ödegaard (71.) und Martinelli (80.) erhöhten nach der Pause.

Überraschung im Pokal

Eine große Überraschung gab es im FA-Cup. Erstligist Southampton verlor im Achtelfinale zu Hause gegen Viertligist Grimsby Town 1:2 (0:1). Für die Gäste traf Mittelfeldspieler Gavan Holohan doppelt. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verwandelte der 31-Jährige einen Handelfmeter, in der 50. Minute erzielte er per Foulelfmeter das 2:0 für die Gäste. Für die Heimelf konnte Duje Ćaleta-Car (65.) nur noch verkürzen. Grimsby Town muss im Viertelfinale zum Premier-League-Vertreter Brighton & Hove Albion.

Auch Tottenham Hotspur scheiterte wieder einmal vorzeitig im Pokal. Die "Spurs" unterlagen nach einer schwachen Vorstellung mit 0:1 (0:0) bei Zweitligist Sheffield United. Iliman Ndiaye (79.) erzielte den Treffer zum überraschenden Sieg für Sheffield, das nun im Pokal-Viertelfinale steht und dort mit Liga-Konkurrent Blackburn Rovers vor einer machbaren Aufgabe steht. Außerdem trifft Manchester City im Viertelfinale auf den FC Burnley. Manchester United empfängt den FC Fulham.