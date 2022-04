Viele Fans waren von dem Spiel begeistert, die Trainer auch. "Gegen diese Mannschaft kann man es kaum besser spielen" , sagte Manchester Citys Trainer Pep Guardiola bei "Sky". Jürgen Klopp beschrieb es mit einem Vergleich zu einer anderen Sportart: "Das war wie ein Boxkampf, du hast deine Arme für eine Sekunde unten, kassierst einen harten Schlag und dann schüttelst du dich etwas."

Manchester City gegen den FC Liverpool, das ist der spektakuläre Zweikampf in England, und das nicht erst seit dieser Saison. Aus den vermeintlichen "Big Six" hat sich in der Premier League seit 2018 ein Zweikampf entwickelt.

Wie "The Athletic" vorrechnet, ist der addierte Punktestand beider Clubs seit 2018 bemerkenswert ähnlich: 307 Zähler holte Manchester City seit 2018 bis vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag, 306 waren es für den FC Liverpool. Weit dahinter folgt Chelsea mit 239, der Rest der Premier League ist also abgehängt.