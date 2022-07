Halbfinale Deutschland - Frankreich 5 Fuß 5 Inches und ein Dutt - Lina Magulls große Klasse Stand: 26.07.2022 10:18 Uhr

Lina Magull kommt im Halbfinale am Mittwoch gegen Frankreich eine Schlüsselrolle zu. Nach Oberschenkelproblemen ist die deutsche Spielmacherin rechtzeitig zu den entscheidenden Spielen wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte. Bei der 27-Jährigen werden in England ganz große Vergleiche gezogen.

Von Florian Neuhauss (London)

Als der Halbfinal-Einzug perfekt war, fielen sich Lina Magull und Birgit Halsband in die Arme. Die eine, Magull, hatte mit ihrem Treffer zum 1:0 den Weg zum Sieg gegen Österreich geebnet. Die andere, Halsband, hatte als Physiotherapeutin einen großen Anteil daran, dass der Treffer überhaupt möglich war - hatte sich Magull in den vergangenen Wochen doch mit Oberschenkelproblemen herumgeschlagen.

"Ich muss mich schon sehr bedanken bei der medizinischen Abteilung und auch beim Trainerteam, wie mit den muskulären Problemen umgegangen worden ist", erklärte Magull. "Wir haben dem Ganzen erst mal ein bisschen Ruhe gegönnt, aber dann natürlich auch gut behandelt und speziell dafür trainiert: mit kräftigenden Übungen und individuellem Training auf dem Platz."

Die Physiotherapeutin berichtete von der "sehr intensiven Arbeit" mit der Spielerin und dass sie gemeinsam mit ihren Kollegen und Neuroathletik-Trainer Jan-Ingwer Callsen-Bracker "viel Energie und Gedanken" investiert habe: "Und wenn die dann einfach wieder so ein geiles Tor macht, muss man sie einfach in den Arm nehmen und feiern."

Gegen Dänemark und Österreich Torschützin des 1:0

Mittelfeldspielerin Magull hatte schon im ersten EM-Spiel gegen Dänemark (4:0) mit ihrem wuchtigen Schuss zum 1:0 einen ungemein wichtigen Treffer beigesteuert und das 2:0 vorbereitet. Nach 45 Minuten gegen Spanien (2:0) war die angeschlagene 27-Jährige im abschließenden Gruppenspiel gegen Finnland (3:0) gar nicht zum Einsatz gekommen, um dann gegen Österreich wieder aufzudrehen.

Lina Magull Ich bin einfach sehr stolz, wie wir die Spiele immer angegangen sind und wie wir es vollendet haben.

Sie traf in der 25. Minute am Ende einer schönen Kombination wieder zum 1:0 - und gab alle Lobeshymnen gleich ans Team weiter: "Es ist persönlich ein ganz tolles Gefühl, Tore zu erzielen - natürlich auch wichtige Tore. Aber es geht auch immer darum, wie das vorbereitet wird. Deswegen bin ich einfach sehr stolz, wie wir die Spiele immer angegangen sind und wie wir es vollendet haben. Dass ich es letztendlich gewesen bin, spielt keine Rolle."

Auch international wird Magull in höchsten Tönen gelobt

Allerdings geht es längst nicht nur um die Tore. Ein feiner Hacken-Pass, mit dem sie gegen Österreich ihre Mitspielerin Giulia Gwinn in Szene setzte, verzückt zum Beispiel gerade die Fußball-Welt. Die UEFA postete das kurze Video in den Sozialen Netzwerken und bezeichnete sie als "Big Game Player".

Journalist Gregor Robertson von "The Times" Lina Magull ist 5 Fuß 5 Inches groß - und ein paar Extra-Inches für ihren Dutt auf dem Kopf.

So mancher zieht sogar schon große Vergleiche heran. Angesichts des Tricks verglich der Autor eines Textes in der englischen Zeitung "The Times" Magull mit Fußball-Legende Johan Cruyff und fragte: Gibt es noch eine andere Spielerin bei dieser EM, die technisch so vollendet ist?

Wer Deutschland bezwingen will, müsse erst Magull "fesseln", die so wunderbar flink, kreativ und schwer zu greifen sei. Zumal man sich nie sicher sein könne: "Sie ist eine Spielerin, an der Spiele manchmal vorbeilaufen und die sie trotzdem oft entscheidet."

Im Viertelfinale auch defensiv ganz wichtig

In der Dreier-Mittelfeldreihe kommen Magull, der man mit dem Ball am Fuß anmerkt, wie sehr sie den Fußball liebt, allerdings auch Defensivaufgaben zu. Und wie ernst sie diese nimmt, war ebenfalls gegen Österreich zu sehen, als Merle Frohms einen Pass in den Strafraum im Rutschen nicht zu fassen bekam und Lena Oberdorfs Klärungsversuch genau vor den Füßen von Sarah Puntigam landete. Das Tor war noch leer, die Österreicherin zog aus 30 Metern sofort ab. Doch Magull hatte genauso schnell geschaltet wie ihre Gegenspielerin und zur Grätsche angesetzt. Mit tollem Einsatz blockte sie den Schuss - und die Gefahr, das 1:1 zu kassieren, war gebannt.

"Wir haben alle verstanden, wie wichtig es ist, intensiv zu verteidigen - von vorne bis hinten", sagte die Offensiv-Spielerin von Bayern München und fügte hinzu: "Wir können schon im ersten Drittel viele Fehler erzwingen und uns so gleichzeitig gefährliche Torchancen erspielen. Und es spricht natürlich für uns, dass wir noch kein Gegentor bekommen haben."

Magull: "Werde für das Halbfinale fit sein"

Dass das deutsche Team nun zwei Tage mehr Pause hatte als die Französinnen, die zudem noch 120 Minuten in den Beinen haben, kommt auch Magull gelegen. Trotz der längeren Regenerations- und Vorbereitungszeit sieht sie allerdings am Mittwoch (27.07.2022/21 Uhr MESZ) keinen größeren Vorteil für das deutsche Team: "Frankreich steht zum ersten Mal im Halbfinale. Es ist historisch und was Besonderes. Da ist es vom Gefühl her egal, wie weh die Beine tun. Die Französinnen werden alles aus sich rausholen, was geht."

DFB-Physiotherapeutin Birgit Halsband.

Aber das kann auch Magull, die in Sachen Oberschenkel auf Nachfrage Entwarnung geben konnte - mit ihrer eigenen Art Humor: "Dem Oberschenkel geht es gut, danke. Ich hoffe, er hält weiter durch. Ich frag ihn gar nicht mehr allzu viel. Ich lass ihn jetzt einfach in Ruhe." Sie sei schlicht froh, keine Beschwerden mehr zu haben: "Für das Halbfinale werde ich auf jeden Fall fit sein."