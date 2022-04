Ralf Kellermann führt sich an die Frauen-WM 2011 erinnert

Der 53-Jährige erinnert sich an die Frauen-WM 2011 in Deutschland und das Eröffnungsspiel im Berliner Olympiastadion, die das Vermarktungspotenzial erahnen ließen, aber die neuen Dimensionen erstaunen alle Protagonisten. "Mein Traum war es immer, einmal in Dortmund vor 80.000 zu spielen. Daran, dass das Camp Nou mal voll sein könnte, hatte ich niemals gedacht" , gesteht Kapitänin Popp. "Die Zuschauer lechzen danach, dass die Champions League größer aufgezogen wird" , findet Torhüterin Almuth Schult.

Mit der neu eingeführten Gruppenphase, einer zentralen Vermarktung und einer professionellen Fernsehproduktion hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) eine Entwicklung angestoßen, auf die vor allem die reichweitenstarken Lizenzvereine mit den bekannten Namen gewartet haben.

Schon in der Vorrunde fanden sechs Spiele in den großen Arenen statt, in denen sonst die Männer spielen. Juventus Turin begrüßte plötzlich 12.000 Besucher gegen den VfL Wolfsburg, Paris St. Germain hatte 18.344 Fans gegen Real Madrid. Der Zuschauerschnitt in der Gruppenphase lag laut Uefa bei 3.381 pro Match – mehr als dreimal so viel wie in der Frauen-Bundesliga.

Paris-Spielerin Sara Däbritz findet das Format wunderbar

Wie sich überhaupt deutlicher Nachholbedarf auf deutscher Seite zeigt. Während für die französischen Topteams Olympique Lyon und Paris St. Germain, die am Sonntag (17 Uhr) das zweite Halbfinale bestreiten, der Gang ins größere Stadion fast schon Gewohnheit ist, zog der FC Bayern für sein Viertelfinalhinspiel gegen PSG erstmals in die Münchner Arena.

Angesichts von 13.000 Zuschauern sprach Vorstandschef Oliver Kahn zwar von einem "Meilenstein" , doch zum Rückspiel strömten in den Prinzenpark mehr als doppelt so viele, nämlich 27.262 enthusiastische Fans. Das PSG-Ensemble wurde von der Kulisse zum Weiterkommen getragen. Die für Paris spielende Sara Däbritz findet die reformierte Champions League "einfach wunderbar für den Frauenfußball".

In der Frauen-Bundesliga sind bald Highlight-Spiele in großen Stadien geplant

Kellermann will aber keine Kritik an deutscher Zurückhaltung üben. Der Macher vom Mittellandkanal gibt zu bedenken, dass vor Ausbruch der Pandemie aussichtsreiche Gespräche zwischen den Topvereinen und dem DFB geführt wurden, um einzelne Spiele der Frauen-Bundesliga in größeren Stadien auszutragen. "Ich bin zuversichtlich, dass wir bald Highlight-Spiele in der Bundesliga mit fünfstelligen Zuschauerzahlen haben."

Das könnten dann Partien wie Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg oder Wolfsburg gegen Bayern sein. Siegfried Dietrich, Sportdirektor bei Eintracht Frankfurt und Sprecher des Ausschusses Frauen-Bundesligen, mahnt an, "nicht weiter Zeit zu verlieren" .

Für ihn ist es vordringliche Aufgabe, "spätestens bis zur möglicherweise auch in Deutschland auszutragenden Frauen-WM 2027 den Bekanntheitsgrad unserer Frauen-Bundesliga auf ein neues, werthaltiges Niveau mit auch mehr Zuschauern zu bringen" .

Fürs Rückspiel sind 15.000 Karten verkauft

Doch der Weg ist noch weit. Obwohl es mit dem FC Barcelona Femini gerade keinen besseren und namhafteren Gegner gibt, hat der VfL Wolfsburg beim Kartenverkauf fürs Rückspiel (30. April/18 Uhr) noch Luft nach oben. Bislang sind 15.000 Tickets vergeben.