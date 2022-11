WM-Tagebuch FIFA WM 2022 WM-Tagebuch - Babelsberg, Leipzig, Messi Stand: 26.11.2022 23:59 Uhr

Sportschau-Reporter Marcus Bark berichtet im WM-Tagebuch über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, seine Eindrücke und Begegnungen.

Von Marcus Bark, Doha

Zur Sicherheit nochmal im Duden nachgelesen. Die "Strapaze" wird dort als "große [körperliche], über einige Zeit sich erstreckende Anstrengung" definiert. Drei Stunden in einem gut klimatisierten Auto zu fahren, dürfte daher als Strapaze ausfallen. Hat auch nicht der DFB gesagt, sondern eine Zeitung geschrieben. DFB aber jammert, dass er machen muss, was alle anderen auch machen müssen.

Hätte er gemacht, was fast alle anderen auch gemacht haben, ein Quartier in Doha oder dem fetten Speckgürtel zu wählen, hätte er nicht jammern müssen.

Ein bisschen Babelsberg in der Wüste

Hätte, hätte, Fahrradkette. Zu den Fakten: Dänemark ist zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder Europameister im Curling. Bei den Herren holt Schottland den Titel. Könnte Derek freuen, falls der sich für Curling interessiert. Derek kommt aus Aberdeen, wohnt jetzt in Boston, hat lange in einem Dorf in Hessen gewohnt, kommentiert für das US-Fernsehen Spiele der WM, und wenn nicht WM ist, kommentiert er die Bundesliga.

Derek mag deutschen Fußball, zur Pressekonferenz des DFB kommt er im Trikot von Babelsberg 03. Die haben das Topspiel 2:6 bei Spitzenreiter Rot-Weiß Erfurt verloren.

Messi statt Maradona in Doha statt Leipzig

In der Regionalliga Nordost hatte Robert Lewandowski bis gestern genauso viele Tore geschossen wie bei einer WM. Jetzt hat er eines. Polen gewinnt 2:0 gegen Saudi-Arabien, das weiter Chancen aufs Achtelfinale hat.

Argentinien gegen Mexiko. Wie damals in Leipzig 2006. Busspotting vom Balkon des Zentralstadions. D10S, bürgerlich Diego Armando Maradona, trommelt gegen die Frontscheibe. Grandiose Stimmung, wie auch in Doha bei der Auflage 2022.

Ein Messi rettet Argentinien in einem strapaziösen Kick.