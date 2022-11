WM-Tagebuch FIFA WM 2022 WM-Tagebuch - Umstieg in Addis Abeba Stand: 25.11.2022 22:05 Uhr

Sportschau-Reporter Marcus Bark berichtet im WM-Tagebuch über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, seine Eindrücke und Begegnungen.

Von Marcus Bark, Doha

Freitag. Müsste also Cricket sein. Kurze Kontrolle vom Hoteldach. Ist Cricket. Im Aufzug Musik. Genauer gesagt ein Lied, in Dauerschleife. Seit nun acht Tagen. Was sagt Den Haag?

Ab durch die Wüste zum DFB. Zurück dann wieder mit Amin, dem Allesfahrer. Selbstverständlich lacht er. Ein Wort reicht, um das zu ändern. "Ronaldo." Amin sagt: "Schwalbe. Skandal." Geht doch. Paar Kolleg:innen am großen Medienzentrum abgesetzt, die letzten Kilometer zum Stadion allein mit Amin. Pünktlich Feierabend gehabt, Spiel im Fernsehen gesehen, Ronaldo verflucht.

Elf Stunden Flug, nur wegen seiner Mannschaft

Vermutung richtig gewesen, dass er beim Warten immer mit der Familie telefoniert. Frauen und zwei Kinder, drei und sechs Jahre. Nach der WM geht's nach Ghana. In Accrah fährt Amin Taxi. "Da verdienst du kaum Geld. Deshalb bin ich für die WM hierhin gekommen."

Abdelaziz ist nur wegen seiner Mannschaft gekommen. Elf Stunden mit Umstieg in Addis Abeba dauerte der Flug aus dem Senegal. Ist seit fünf Tagen in Doha, kennt aber schon alle Metrostationen und Umstiege. Zu spät für "Wetten, dass …?". Nächstes Jahr vielleicht. Statt Bagger. Sadio Mané hat Senegals Sieg in München gesehen. Senegals Superstar immer noch im Krankenhaus nach Operation. Sagt Abdelaziz. Dann wird das stimmen.

Was macht eigentlich Abdelaziz Ahanfouf?

Abdelaziz Ahanfouf. An diesem Namen kommt das Gehirn dann nicht vorbei. Wäre ein guter Spieler für ein beliebtes Quiz. Screenshot der Stationen im Wikipedia-Eintrag, "Wer bin ich?" Unterhaching und den MSV draufgehabt, Hansa und Arminia nicht, Mainz schon gar nicht. "Seit August 2013 ist Ahanfouf Spielertrainer in der Kreisoberliga Dieburg-Odenwald beim SV Germania Babenhausen." Sagt Wikipedia. Die Homepage von Germania Babenhausen sagt, dass sie nicht zu erreichen ist. Portal fussball.de sagt, dass Germania Babenhausen jetzt die SG Langstadt/Babenhausen ist, mit Trainer Wolfgang Kern. Was macht eigentlich … Abdelaziz Ahanfouf?

Katar ist raus, England ist in trouble gegen die Amis. Durchzappen in der Pause. Auf dem zweiten Programm läuft Musik. Sie ahnen es.