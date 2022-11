WM-Tagebuch Fußball-WM 2022 in Katar Knochensägen und Kassenprüfung Stand: 21.11.2022 21:31 Uhr

Sportschau-Reporter Marcus Bark berichtet im WM-Tagebuch über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, seine Eindrücke und Begegnungen.

Von Marcus Bark, Doha

Ja ne, klappt super mit der Nummer, nur über Fußball zu sprechen. Hat Gianni Infantino gut hinbekommen, die Reihen auf Linie zu bringen.

Kaum einer spricht über Fußball. Das liegt nicht an den Reihen, sondern an Infantino. Der Friedensengel aus Katar, der sich Waffenstillstände für die Zeit des Turniers wünschte, zieht nun selbst in die Schlacht.

Aufgerüstet worden war schon länger. Der Schweizer (auch "die FIFA" genannt) gegen Europa. Das könnte blutig werden.

Tagesthemen: Fußball und Politik

Die Kapitänsbinde mit der Aufschrift "One Love" ist der Auslöser für den offenen Feldzug. Die Menschheit ist schon ziemlich bekloppt. Wie müssen sich die Frauen im Iran vorkommen, wenn sie davon hören?

Die Iraner haben Fußball gespielt und nicht gesungen. Deshalb wurde auch da über mehr als Fußball gesprochen.

Rückfahrt vom Nordzipfel Katars aus dem deutschen Quartier nach Doha. Mal bei Twitter gucken, vor allem, ob es das noch gibt. Bisschen Ablenkung wäre gut, irgendwas Lustiges. Aber es geht vor allem um Fußball, also um Politik.

Sympathische Runde beim Eröffnungsspiel

Kollege Feldenkirchen vom "Spiegel" schreibt zu einem Screenshot von der Übertragung der Eröffnungsfeier: "Richtig sympathische Runde da bei der Fußball-WM. Rechts unten zum Beispiel: Der Mann, der den Journalisten Jamal Ahmad Khashoggi mit der Knochensäge zerstückeln ließ."

Gemeint ist der saudische Kronprinz. Ihm wird in den USA vielleicht Immunität gewährt werden, obwohl die Amerikaner überzeugt sind, dass Mohammed bin Salman die Ermordung von Khashoggi in Auftrag gegeben hat.

Dann kommt endlich Ablenkung. Per Whatsapp. Im Januar Kassenprüfung, im Februar Jahreshauptversammlung des Fußballklubs. Zum ersten Mal seit Corona. Gibt viel zu prüfen. Viele Belege für Schiedsrichter, die mal 16,20 Euro, mal 31,70 Euro inklusive Fahrtkosten bekommen haben, um sich ein paar Stunden für Kreisligakicks um die Ohren zu hauen.

Außerdem ist bei der Prüfung gut zu beobachten, wie sich die Brötchenpreise entwickeln. Sonntags holt der Budendienst immer 30 Stück für die Bratwürstchen. "Quittung bitte in die Kasse."