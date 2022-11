WM-Tagebuch Fußball-WM 2022 in Katar Videobeweis für deutsche Legenden Stand: 20.11.2022 21:23 Uhr

Sportschau-Reporter Marcus Bark berichtet im WM-Tagebuch über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, seine Eindrücke und Begegnungen.

Von Marcus Bark, Doha

Abstiegskampf in der Kreisliga A. Der zweite Sieg muss dringend her. SMS in die Heimat: "Fingers crossed!" SMS zurück: "Heute ist doch Totensonntag. Die spielen erst nächste Woche.“

So geht WM-Modus

Schiedsrichter auch heiß. Pfeift an, obwohl der Countdown des Brüllers erst bei "threeeee" angekommen ist. Three Minuten später VAR und irgendwann später eine Grafik, die einen Schuh im Abseits zeigt. Der Ball ist nicht zu sehen. Wozu auch?

0:1, 0:2, die Ersten gehen. Zwölf Jahre warten, und dann nach 31 Minuten abhauen. Voll war die Hütte ohnehin nicht. Aber kann ja noch werden, gibt ja noch andere Mannschaften.

Katars Fans hinter dem Tor sind tapfer. Der Capo gibt alles, der Trommler auch. Warum der Block bei der Eröffnungsfeier leer war, ist eine gute Frage.

Die Feier war nett. Nicht zu lang, schöne Effekte. Goleo war dabei, Tip und Tap, genau wie die dicke Orange.

Thomas Bach stand auf der Liste der Ehrengäste, die schon in Russland VVIPs waren, also sehr, sehr wichtige Leute. Peter Peters war auch dabei. Er sitzt noch ein paar Wochen für den DFB im Rat der FIFA. Deren "Legenden" haben die Liste der VVIPs richtig lang gemacht. Deutschland wurde von Thomas Berthold vertreten, der in den vergangenen Jahren durch seine Nähe zu Querdenkern und Verschwörungstheorien auffiel. Warum prüft das kein VAR?