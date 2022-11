WM-Tagebuch 19. November The Biggest Show on Earth Stand: 19.11.2022 18:10 Uhr

Sportschau-Reporter Marcus Bark berichtet im WM-Tagebuch über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, seine Eindrücke und Begegnungen.

Von Marcus Bark, Doha

"Was macht eigentlich …?" war einst eine tolle Rubrik im "kicker". Gibt’s nicht mehr. Schade. Jahrelang hätte die Frage "Was macht eigentlich Sunday Oliseh?" wahrheitsgemäß mit "keine Ahnung" oder spekulativ mit "Freistöße aus 38 Metern schießen" beantwortet werden müssen.

Dann kam die Meldung, dass Sunday Oliseh Trainer beim SV Straelen wird. Der Klub ist im Sommer ein bisschen bekannt geworden, weil der Präsident mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verheiratet ist.

Sunday Oliseh als Trainer des SV Straelen

Bis Sunday Oliseh den Verein aus dem Kreis Kleve an der niederländischen Grenze richtig kennengelernt hatte, war er schon wieder gefeuert. Zwischendurch hatte er den FC St. Pauli im DFB-Pokal am Haken, verlor aber doch.

Der SV Straelen ist auch mit neuem Trainer abgeschlagener Tabellenletzter in der Regionalliga West, aber am Samstag gelang ein Achtungserfolg: 0:0 gegen den SV Rödinghausen.

Von Straelen nach Katar

Das Spiel war gerade in der zweiten Halbzeit, als die Meldung kam, was Sunday Oliseh jetzt so macht. Er ist Mitglied in der "technischen Studiengruppe der FIFA" für die WM. Von Straelen nach Katar. Das ist mal ein Karrieresprung. Bevor jemand die naheliegende Frage stellt, was Faryd Mondragon eigentlich macht: Er ist auch in der Studiengruppe.

Zu welchem Ergebnis die Gruppe kommen wird, ist schon bekannt. Es wird die beste WM aller Zeiten - "of course", wie Gianni Infantino hinzufügte -, und da muss das Sportliche mit dem Drumherum korrelieren, of course.

99 Minuten

Friedensengel Infantino hat nicht nur die allerallerallerbeste WM aller Zeiten vorhergesagt, sondern auch die "biggest show on earth". Jeder dachte, er meine das Fußballturnier, das nun tatsächlich startet.

Aber die biggest show on earth ist schon vorbei. Es war die Pressekonferenz mit dem FIFA-Präsidenten himself. Die Nummer dauerte 99 Minuten, und in fast jeder Sekunde davon werden sie auch in Straelen gefragt haben: WTF macht eigentlich Gianni Infantino?