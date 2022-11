WM-Tagebuch FIFA WM 2022 WM-Tagebuch - Acht Liter Sprit für einen Fattoush-Salat Stand: 28.11.2022 22:19 Uhr

Sportschau-Reporter Marcus Bark berichtet im WM-Tagebuch über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, seine Eindrücke und Begegnungen.

Von Marcus Bark, Doha

Fattoush-Salat wird der Star der WM. Hatte sich schon im Oman abgezeichnet. Leistung in Katar konstant bestätigt. Beim Stammlibanesen um die Ecke kostet die Portion 17 Rial. Ein Rial sind derzeit gut 26 Cent. Durch vier teilen, dann passt das schon.

Amin, der Allesfahrer, hat kürzlich die Karre betankt und 117 Rial für 58 Liter bezahlt. Wer hat, lässt kommen. Für einen Fattoush-Salat gibt es also gut acht Liter Sprit.

"Lücke" rettet ersten Advent

Mittags digitale Pressekonferenz. Dieses Mal kommen die Co-Trainer, wie vor dem Turnier für Tage nach dem Spiel angesagt. Nach Japan kam trotzdem der Chef, weil Baum brannte.

Als erste Kerze brannte, war alles wieder gut. "Lücke" regelt.

WM der kurzen Wege - hatten sie gesagt. Stimmt auch. Mit der grünen Metro-Linie sind es vom Hotel bis zum Education City Stadium 28 Minuten. Von Eingang bis Zug sind die Wege lang, von Haltestelle bis Stadion werden sie meistens künstlich in die Länge gezogen. Die Planungen für die Labyrinthe müssen Monate gedauert haben. Aber funktioniert. Wird am Education City deutlich. Stau auf dem Rückweg, weil keine Labyrinthe.

"What did Klinsmann say?"

Kollege der BBC hat die Lösung. Priority Lane. Gibt's tatsächlich für Akkreditierte. Von der Aufregung in Deutschland um Klinsmann hat der Kollege von der BBC nichts mitbekommen, obwohl sie wegen eines Auftritts in der BBC entstand. "Really? What did he say?" Wege trennen sich. Die Kombination aus Klinsmann, BBC und Iran wird ihn bei Google aufklären.

Regenbogenflagge auf dem Feld im späten Spiel. "Really?" Hat der Reporter bei BeIn Sports nicht gesagt. Tat aber so. Gesagt hat er: "Da ist etwas auf dem Feld." Loriot hätte gesagt: "Sie haben sehr gute Augen."