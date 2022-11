WM-Tagebuch FIFA WM 2022 WM-Tagebuch - Costa Lücke Stand: 27.11.2022 23:16 Uhr

Sportschau-Reporter Marcus Bark berichtet im WM-Tagebuch über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, seine Eindrücke und Begegnungen.

Von Marcus Bark, Doha

Nennt Eure Kinder Costa! Oder Rica! "It's Costa Rica's first shot on target at this World Cup" , sagt der Reporter von BeIn Sports nach dem Tor für zwei Mannschaften. Dusel-Deutschland. Experte Didier Domi haut noch ein "That's football" raus, das macht die Sache rund.

Der Markt regelt. Wäscheservice per App klappt hervorragend. Samstag an der Rezeption abgegeben, gut 24 Stunden später an der Rezeption abgeholt. Alles fein, sogar auf Bügeln. "Nächstes Mal gerne hier. Wir haben gerade 40 Prozent Rabatt" , sagt der Mann. Schon bekannt. War wieder ein Zettel unter der Tür mit dem Angebot. Der Markt regelt.

SMS aus der Heimat. "1:0 Calle" , schon nach ein paar Minuten. Letztlich werden die Sportfreunde mit 4:1 nach Hause geschickt. Doppelpack Calle, Doppelpack Fabse. Ketti, eher der Rustikale, mit Vorlage wie ein Fußballer. Heute ging alles. Enorm wichtige Punkte für den Klassenerhalt in der Kreisliga A. Walk on.

Fahrt zum anderen Spiel nach Al Khor. Heute fährt Abdi aus Kenia. "Hier war alles Wüste, bis Katar die WM bekommen hat" , sagt Abdi und zeigt auf alles Hohe und Glitzernde, das erst im Dunkeln nicht mehr an Wüste erinnert. Abdi erzählt gerne. Nach der WM zieht er weiter, wird Lkw-Fahrer in Polen. In Katar gefällt es ihm gut. "Die katarische Regierung ist gut. Strom frei, Krankenhaus und Arzt frei, keine Steuern." Nur die Unternehmen kommen schlecht weg. "Very bad" , sagt Abdi. Wenn einer meckert, sei er sofort raus. "Aber die Chefs kommen nicht aus Katar, die meisten sind Inder."

Unentschieden gegen Spanien. Füllkrug kommt, Füllkrug schießt, Füllkrug trifft. Nennt Eure Kinder Lücke!