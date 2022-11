WM-Tagebuch FIFA WM 2022 Von fremden Welten und Mr. Hans Stand: 17.11.2022 15:52 Uhr

Sportschau-Reporter Marcus Bark berichtet im WM-Tagebuch über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, seine Eindrücke und Begegnungen.

Von Marcus Bark, Maskat

"Avicii, Avicii, was machst du im Oman?" So lauten die ersten Zeilen eines Songs von Thees Uhlmann. Der deutsche Musiker und Schriftsteller würdigt darin den schwedischen Elektro-DJ Avicii, der 2018 im Alter von 28 Jahren tot in einem Hotel in Maskat aufgefunden worden war.

"Warum Oman?" Das ist ist auch die Frage in Reihe 32 des Flugs von Frankfurt nach Maskat. Sie geht an die Reihe 33. Reisegruppe aus Ingolstadt, zwei Wochen Oman. Wüste, Schildkröten, Wadis, Maskat mit seinen Burgen und den engen Gassen, in denen es so wunderbar riecht. Wer allerdings früher in der Kirche kollabierte, weil er den Geruch von Weihrauch nicht vertrug, sollte die Gassen meiden.

Maskat - Burgen, enge Gassen, tolle Gerüche.

Eine bislang fremde Welt

Knapp fünf Tage Oman. Weder Wüste noch Schildkröten, dafür Maskat. Eine bislang fremde Welt, die weiter viele Fragen offen lässt. Etwa die, ob das nur ein Programmierfehler oder Standard ist, dass der Hotelaufzug immer zuerst dahin fuhr, wie es der zuletzt Zugestiegene wünschte. Ist das gerecht? Fragt das deutsche Hirn, das in Deutschland den Befehl gibt, loszurennen, wenn im Supermarkt eine neue Kasse aufgemacht wird.

Die Salatbar im Supermarkt einer dieser Malls, die größer sind als manch deutsches Dorf, ist super. Mehr Geschmack, mehr Würze, selbst in der Plastikschale. "Ist total lecker da", hat der weitgereiste Kumpel Schorsch gesagt. Er hat recht.

Was ist mit den großen Themen? Meinungsfreiheit? Frauenrechte? Minderheiten? Gute Frage. Ein paar Indzien weisen daraufhin, dass es stimmt, was viele sagen: Für Frauen ist es deutlich besser im Oman zu leben als in Saudi-Arabien.

"Mr. Hans"

In Erinnerung bleiben wird jedenfalls die Reporterin, die Bundestrainer Flick mit "Mr. Hans" ansprach und später die laufende Pressekonferenz aus der ersten Reihe verließ, weil sie keine Übersetzungen mehr zu erwarten hatte, wie ihr der Dolmetscher bedeutete.

"Good luck for the World Cup", wünschte sie Mr. Hans noch.

Weiter nach Doha, weiter nach Katar. Große Themen, große Bühne, große Empörung, großer Fußball. Es wird spannend.

Am Sonntag geht es los mit Katar gegen Ecuador. Die Mannschaft des Oman wird mit dem Bus in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen. Ein weiteres Testspiel steht an. Gegen Belarus.