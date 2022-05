Über Motivation, so sieht Zinchenko das, müsse man da natürlich überhaupt nicht reden. Er sagte: "Dieses Spiel ist eines der wichtigsten in meinem Leben."

Vorbereitung in Slowenien

Einfach wird der Weg zum WM-Ticket nicht, das wird auch Zinchenko wissen. Allein schon die Sache mit der Spielpraxis. Während die Fußballer Schottlands gerade ihre Saison beendet haben, sind im Kader der Ukraine etliche Spieler, die seit Monaten kein Pflichtspiel mehr gemacht haben.

Immerhin hat die Nationalmannschaft der Ukraine ein Benefizspiele gegen Borussia Mönchengladbach bestritten. Vorbereitet hat sich die Mannschaft in Slowenien.

Die Ukraine und die EURO 2020 - Erinnerungen an eine andere Zeit

Bei der Europameisterschaft vor einem Jahr hatte die Ukraine mutig gespielt, und sie hatte Erfolg. Es lag auch an Zinchenko, dass sein Land es immerhin bis ins Viertelfinale schaffte. Nicht mal ein Jahr später wirken die Bilder von damals wie aus einer anderen Zeit. "Als der Krieg begann, war es schwer, sich auf Fußball zu konzentrieren" , sagte Zinchenko. All seine Gedanken seien bei den Ukrainern gewesen.

Ganz ähnlich sieht das auch Andriy Yarmolenko, 32, er ist der zweite herausragende Fußballer im Kader der Ukraine. Wie Zinchenko spielt auch Yarmolenko in England, für ihn lief die Saison auch nach Kriegsbeginn weiter. Und doch war plötzlich nichts mehr so, wie es einmal war. Yarmolenko sagte: "Es ist so schwer, im Moment an Fußball zu denken. Die russische Armee tötet täglich Menschen in der Ukraine."

Die Trikots erinnern an bessere Zeiten

Zuletzt, beim Benefizspiel gegen Borussia Mönchengladbach, hatten die Ukrainer Trikots getragen, auf denen die Rückennummern aus den Namen von angegriffenen Städten geformt waren. Auf der Brust war der Umriss einer Ukraine-Karte zu sehen, darauf stand: United for Ukraine, vereint für die Ukraine.

Gegen Schottland darf die Ukraine diese Trikots nicht tragen, politische Botschaften sind in WM-Playoffs nicht erlaubt. Stattdessen wird die Ukraine in den Trikots der EURO 2020 spielen.

"Macht alles, um zur WM zu kommen"