Afrika-Cup - zwischen Horror, Hitze und sportlichen Sensationen

Raus mit Applaus: Spieler der Komoren

Die Komoren beispielsweise, die seit 2015 in nahezu gleicher Besetzung wie eine Vereinsmannschaft trainiert werden, greifen auf Spieler zurück, die nahezu sämtlich aus dem Süden Frankreichs stammen und dort in der 2. oder 3. Liga unterwegs sind. Ihr Trainer Amir Abdou – selbst in Marseille geboren – hat nach ihren afrikanischen Wurzeln geforscht und ein Team zusammengebaut, deren Spieler vor ihrer Nationalmannschaftkarriere kaum einmal auf den Komoren gewesen sind.

Außenseiter Gambia - Weltenbummler als Architekt

Ganz erstaunlich auch der Auftritt Gambias. In dem kleinen westafrikanischen Land, in dem gerade einmal um die zwei Millionen Menschen leben, arbeitet seit 2018 Fußball-Weltenbummler Tom Saintfiet als Nationaltrainer. Der Belgier, der seit 2010 weltweit schon über 20 Trainerstationen in seine Vita fügte, hat dort offenbar seine zweite Heimat gefunden. Sein Team der Namenlosen bestach beim Cup mit extremer mannschaftlicher Geschlossenheit, sicherer Defensive und überfallartigem Konterspiel.

Sierra Leone und Burkina Faso - Sport inmitten des Chaos

Und wie sich die Spieler Sierra Leones oder Burkina Fasos angesichts der widrigen Umstände in ihren Heimatländern auf ein derartiges fußballerisches Highlight konzentrieren konnten, wird ihr Geheimnis bleiben. Sierra Leones Akteure trotzten in der Vorbereitung auf das Turnier geradezu katastrophalen wirtschaftlichen Verhältnissen in ihrem Land, das sich noch lange nicht von einem blutigen, zehn Jahre währenden Bürgerkrieg erholt hat.

Und in Burkina Faso brach während des Cups Chaos aus, nachdem ein Militärputsch den Staatspräsidenten vom Stuhl gefegt hatte. Nach wochenlangen Unruhen in dem westafrikanischen Land hatte sich das Militär am 24. Januar an die Macht geputscht - einen Tag, nachdem das Nationalteam sich ins Viertelfinale gekämpft hatte. Die Verfassung sei außer Kraft, die Regierung und das Parlament aufgelöst, teilten die Putschisten um Junta-Chef Paul-Henri Sandaogo Damiba nach der Übernahme mit. Burkina Fasos Fußballer liefen derweil zur Höchstform auf und scheiterten erst knapp im Halbfinale am Senegal. Auch das war der Afrika-Cup 2022.