DFL-Chefin Hopfen will Lücke zu England und Spanien schließen

Bevor Donata Hopfen ihren Kampf um die Zukunft des deutschen Profifußballs am Montag (30.05.22) öffentlich startete, schaffte sie erst einmal ein Aufreger-Thema entschlossen aus der Welt. Die Ausrichtung des Supercups in Saudi-Arabien, stellte die DFL-Chefin klar, sei "nie Teil der Planung gewesen" und werde es "auch zukünftig nicht sein" . Und so lenkte die Geschäftsführerin der Deutschen Fußball Liga den Blick mit klaren Vorstellungen wieder auf die drängenden Zukunftsfragen.

"Bundesliga ganz klar die Nummer drei"