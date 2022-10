Keine Sensation im DFB-Pokal Stuttgarter Kickers können Frankfurt kein Bein stellen Stand: 18.10.2022 19:53 Uhr

Oberligist Stuttgarter Kickers hat Europa-League-Champion Eintracht Frankfurt kein Bein stellen können. Die Schwaben verloren am Dienstag (18.10.2022) in der 2. DFB-Pokal-Runde mit 0:2 und schieden aus.

Randal Kolo Muani brachte den Bundesligisten nach Doppelpass mit Rafael Borré in Führung: Mit einem gefühlvollen Heber über Kickers-Schlussmann Ramon Castellucci traf der Franzose aus halbrechter Position (11. Minute). Nur sieben Minuten später erhöhte die Eintracht durch Hrvoje Smolčić, der eine Ecke von Mario Götze aus kurzer Distanz mit dem Kopf über die Linie drückte.

Der Pfosten rettete die Kickers vor dem 0:3, nachdem Borré nach einem Fehler der Stuttgarter Hintermannschaft allein auf Castellucci zugelaufen war.

Obwohl die Gastgeber von Beginn an mutig unterwegs waren, blieben Torchancen für die Kickers Mangelware. Einzig in der Anfangsphase probierten es die Stuttgarter durch Nico Blank und Konrad Riehle mit Fernschüssen, konnten Kevin Trapp im Frankfurter Kasten aber nicht in Bedrängnis bringen.

Die Hessen verlegten sich nach dem zweiten Treffer darauf, lediglich einen Anschlusstreffer der Gastgeber zu verhindern. Am Ende stand ein ungefährdeter Achtelfinaleinzug von Eintracht Frankfurt.

Frankfurt gegen Mönchengladbach gefordert

Eintracht Frankfurt hat am Samstag (22.10.2022) in der Bundesliga ein Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach. Für die Stuttgarter Kickers geht es am Samstag in der fünftklassigen Oberliga gegen den SSV Reutlingen.