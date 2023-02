Achtelfinale DFB-Pokal - die große Chance der Außenseiter Stand: 06.02.2023 13:23 Uhr

Sandhausen startet, Darmstadt, Nürnberg, Düsseldorf und Bochum folgen. In dieser Woche hoffen einige Außenseiter auf den lukrativen Einzug ins Pokal-Viertelfinale.

Auch in dieser Woche ist der DFB-Pokal im Ersten wieder eine große Nummer. Nach dem Sieg der Bayern in Mainz am Mittwochabend (01.02.2023) folgt am Dienstag, 7. Februar, das Hessen-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Zweitliga-Tabellenführer SV Darmstadt 98. Außerdem gibt es Audiostreams und Liveticker zu allen Spielen.

SV Sandhausen - SC Freiburg (Dienstag, 18 Uhr)

Alois Schwartz steht vor einem Dilemma. Was soll der Trainer des SV Sandhausen tun? Volle Kraft ansagen für den Pokalfight seines Teams am frühen Dienstagabend gegen Bundesligist SV Freiburg (Dienstag ab 18 Uhr live als Radio-Reportage im Audiostream)? Oder eher den Ball im DFB-Pokal flach halten und sich auf den Abstiegskampf in der Zweiten Liga konzentrieren?

Schließlich ist die Lage für die "Unabsteigbaren" vom Hardtwald im Fußball-Alltag beängstigend: Der SVS steht mit seinen 19 Zählern aus 19 bisher gespielten Partien mittendrin im Abstiegskampf. Spätestens seit der 0:4-Klatsche vom vergangenen Freitag gegen Darmstadt wissen sie in Sandhausen genau: Es muss alles raus im Kampf um den Klassenerhalt - sonst wird es den SVS ab Sommer nach elf Spielzeiten im Fußball-Unterhaus nur noch eine Etage tiefer zu sehen geben.

Für Freiburg sieht die Lage naturgemäß ganz anders aus. In der Bundesliga nach wie vor im Spitzenbereich platziert, geht es für das Team von Christian Streich darum, etwas ganz Besonderes aus dieser Spielzeit zu machen. Der DFB-Pokal ist eine der ganz großen Freiburger Chancen. Zumal die Partie beim absoluten Außenseiter in Sandhausen eigentlich keinen Stolperer erwarten lässt.

Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 98 (Dienstag, 20.45 Uhr)

Das Livespiel im Ersten hat's in sich: Die Frankfurter Eintracht geht formal natürlich als Favorit ins Duell mit dem Zweitligisten (Dienstag, ab 20.45 Uhr live als Radio-Reportage im Audiostream). Aber die Tücke steckt - das wissen alle hessischen Fußballfans - in diesem Duell noch nicht einmal im Detail. Sie liegt auf der Hand: Der SVD spielt gerade seine Saison der Superlative.

Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht klopft mit Macht ans Tor der Bundesliga - ist seit 20 Pflichtspielen in Serie ungeschlagen. Die letzte Niederlage der Lilien datiert vom 16. Juli 2022. Kein Wunder, dass man in Frankfurt eine Menge Respekt vor dem Nachbarn hat. "Sie haben eine wahnsinnige Offensive und sind sehr effizient. Da kommen wir mit drei Haken nicht weiter", warnt Eintracht-Trainer Oliver Glasner.

Hessenderby im DFB-Pokal Darmstadt 98 hofft: "Vielleicht geht bei Eintracht Frankfurt ein Schnürsenkel auf" Der SV Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt duellieren sich im DFB-Pokal-Achtelfinale. Die Rollen sind trotz Stärke der Lilien klar verteilt. mehr

Was der Österreicher meint und nach zuletzt acht Punkten aus vier Spielen anspricht: Sein Team präsentiert sich seit dem Re-Start nach der Winterpause spielerisch stark und fährt gute Ergebnisse ein.

Den Verantwortlichen ist aber nicht die Lethargie verborgen geblieben, die das Team phasenweise zeigt. "Wenn wir glauben, mit 60 oder 70 Prozent unsere Ziele zu erreichen, wird das nicht funktionieren", hat nach dem vergangenen Wochenende Sportvorstand Markus Krösche klargemacht.

1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf (Mittwoch, 18 Uhr)

Die großen Zeiten beider Klubs scheinen Ewigkeiten her zu sein - umso fokussierter sind jetzt beide auf die große Chance, die sich ihnen gerade im DFB-Pokal bietet. Sowohl Nürnberg wie auch Düsseldorf (Mittwoch, ab 18 Uhr live als Radio-Reportage im Audiostream) rechnen sich in der Partie gegen den Ligakonkurrenten den Einzug ins Viertelfinale aus. Und dann vielleicht sogar noch mehr.

Beim FCN brennt dabei im Moment allerdings in der Liga der Baum. Die Derbyniederlage in Fürth (0:1) hat weh getan, der Club steckt plötzlich mitten im Abstiegskampf der Liga. Rangiert nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Regensburg noch nicht auf einem direkten Abstiegsplatz. Auch die Verpflichtung des prominenten Trainers Markus Weinzierl (seit Oktober im Amt) brachte noch keine Besserung.

Die Stimmung beim Pokalkontrahenten könnte allerdings ebenfalls besser sein. Fortuna verlor zuletzt deutlich mit 1:4 in Paderborn - das Team hat kaum mehr realistische Chancen, noch einmal in das anvisierte Rennen um den Bundesliga-Aufstieg eingreifen zu können. Treffen wird die Fortuna auch der längerfristige Ausfall von Verteidiger Matthias Zimmermann, der sich in Paderborn eine Verletzung der Gesäßmuskulatur zuzog. Dagegen hofft Trainer Daniel Thioune auf die Rückkehr des zuletzt wegen Krankheit fehlenden Defensiv-Stabilisators Marcel Sobottka.

Marcel Sobottka

VfL Bochum - Borussia Dortmund (Mittwoch, 20.45 Uhr)

Es ist das Topspiel der Woche: Der VfL Bochum gegen Borussia Dortmund (Mittwoch, ab 20.45 Uhr live als Radio-Reportage im Audiostream). Es dürfte gerade deshalb so packend werden, weil beide Teams voll im Saft stehen und super drauf sind: Der VfL Bochum untermauerte seine ausgesprochene Heimstärke zuletzt beim berauschenden 5:2-Sieg gegen die TSG Hoffenheim.

Kaum zu stoppen war Außenspieler Christoph Antwi-Adjei, der seine Schnelligkeit ausnutzte und die gegnerischen Abwehrspieler beinahe ganz allein um den Verstand brachte.

Christopher Antwi-Adjei

Aber eben auch Borussia Dortmund hat seit Ablauf der Winterpause gezeigt: Das Team ist bereit, den Kampf mit Bayern München um die Meisterschaft aufzunehmen. Das 5:1 gegen Freiburg hat zuletzt so richtig Spaß gemacht.

Einziges Problem derzeit bei den Borussen: Trainer Edin Terzic weiß mitunter nicht, wohin mit den ganzen einsatzbereiten Spielern. Der Kader ist riesig und momentan sind fast alle gesund und fit. Das führt dazu, dass zuletzt Liga-Schwergewichte wie Mats Hummels, Mo Dahoud, Gio Reyna und Anthony Modeste kaum Spielzeit erhielten. Selbst Jungstar Youssoufa Moukoko muss sich hinten anstellen.

Die Pokalpartie könnte Gelegenheit bieten, gerade den Akteuren aus der momentan zweiten Reihe Spielpraxis zu geben. Eines wird Terzic aber nicht tun: den DFB-Pokal abschenken. Er weiß: Der VfL Bochum wird zugreifen, sobald sich auch nur die kleinste Chance bietet.

Hintergründe zum Achtelfinale

Das Achtelfinale im DFB-Pokal wird in dieser Saison an vier verschiedenen Tagen ausgetragen, es finden keine Spiele parallel statt. Hintergrund ist eine neue Vermarktung des DFB-Pokals durch den DFB, der die TV-Rechte ab der aktuellen Saison bis einschließlich 2025/26 vergeben hat. Es geht natürlich auch ums Geld.