Copa del Rey gegen Real FC Barcelona geht angeschlagen in den Clásico Stand: 02.03.2023 09:52 Uhr

Dreimal Clásico in vier Wochen: In Spanien kommt es zu den entscheidenden Duelle der beiden Erzrivalen. Der FC Barcelona geht mit einigen Handicaps in den heutigen Auftakt.

Welche Clásico-Duelle stehen an?

Im Halbfinale des spanischen Pokalwettbewerbs, der Copa del Rey, stehen sich am Donnerstag (02.03.2023, 21 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de) Real Madrid und der FC Barcelona gegenüber. Es ist das erste von drei Duellen dieses spanischen Klassikers innerhalb der nächsten vier Wochen und der 251. Clásico insgesamt. Am 5. April geht es in Barcelona ins Rückspiel. Zwischendrin - am 19. März - kommt es in der Primera Division zum Aufeinandertreffen um möglicherweise entscheidende Punkte in der Meisterschaft.

Wie sieht es aktuell bei Real und Barça aus?

Beide Teams verpatzten mehr oder weniger ihre Generalproben vor dem Clásico. Barça blamierte sich in der Meisterschaft gegen UD Almeria (0:1) und zeigte nach Aussage von Trainer Xavi die schlechteste Leistung in dieser Saison. "Wir haben wirklich schlecht gespielt" , sagte der Coach, der zuvor mit seinem Team noch das Aus in der Europa League gegen Manchester United hinnehmen musste.

"Schwindelanfall beim Spitzenreiter, Grinsen bei Real" , kommentierte die spanische Zeitung "AS" nach Barcelonas Niederlage gegen Almeria. Statt den Königlichen am 23. Spieltag in der Meisterschaft auf zehn Punkte davon zu eilen, machte Real trotz des eigenen Remis (1:1) am Samstag (25.02.2023) in Überzahl gegen Atlético sogar noch einen Punkt gut. Die Madrilenen nehmen zudem noch den Schwung aus dem 5:2 in der Champions League gegen den FC Liverpool mit.

Sieben Zähler trennen die Erzrivalen nun noch in La Liga. Die spanischen Medien feierten die wieder aufkeimende Spannung im Titelkampf.

Wie ist personelle Lage?

Der FC Barcelona muss im Hinspiel der Copa auf den verletzten Robert Lewandowski verzichten, stattdessen wird Youngster Estanis Pedrola den Kaderplatz des Polen einnehmen. Der 19-Jährige hat für Barças Zweitvertretung in der laufenden Saison bislang fünf Tore erzielt, auf sein Debüt bei den Profis wartet er noch. Lewandowski hatte sich beim jüngsten 0:1 gegen UD Almeria eine Kniesehnenzerrung im linken Oberschenkel zugezogen.

Besonders bitter: Den Blaugrana fehlen außerdem Mittelfeldmotor Pedri sowie Flügelflitzer Ousmane Démbélé. Im Rückspiel am 5. April könnte das Trio dann wieder mit von der Partie sein.

Bei Real fehlen der Franzose Ferland Mendy und der Österreicher David Alaba verletzungsbedingt. Real-Coach Carlo Ancelotti kündigte an, dass es möglich wäre, ohne Toni Kroos und Luka Modric anzutreten. Kroos hatte zuletzt mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen. Nun scheint es dem 33-Jährigen gesundheitlich wieder nicht optimal zu gehen, dies zumindest deutet Ancelotti an. "Vielleicht wird Kroos wegen seiner Energie nicht in der Mannschaft sein. Andererseits hat er die Persönlichkeit und den Mut, den man für diese Art von Spiel braucht" , so Ancelotti.

Wie verliefen die letzten Duelle?

Real Madrid verlor im Januar in Riad in Saudi-Arabien im Finale der Supercopa mit 1:3 gegen den FC Barcelona. Dabei spielte Gavi, das Mittelfeld-Toptalent der Katalanen, überragend und steuerte neben einem Tor auch zwei Tor-Vorlagen für Lewandowski und Pedri bei. Benzema gelang in der Nachspielzeit lediglich das Anschlusstor.

In der Liga verloren die Katalanen allerdings das Hinspiel gegen Madrid im Oktober vergangenen Jahres in der Hauptstadt mit 1:3. Es war bis zur Pleite in Almeria auch die einzige Niederlage des FC Barcelona in der Liga.

Im März 2022 gewann Barcelona in der Liga mit 4:0 in Madrid. Davor gewannen die Hauptstädter fünf Pflichtspiele in Folge gegen Barça.

Blick in die Historie: Real Madrid und der FC Barcelona duellierten sich bislang wettbewerbsübergreifend nun schon in 250 Clásicos. Dabei fällt die Bilanz knapp zugunsten der "Königlichen" aus, die 101-mal siegten. Barça gewann 97-mal und 52-mal gab es ein Remis.