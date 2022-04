Titelverteidiger Chelsea gewann das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstagabend (12.04.2022) bei Real Madrid mit 3:2 nach Verlängerung und schied dennoch nach der 1:3-Niederlage im Hinspiel an der Stamford Bridge höchst unglücklich aus.

Rüdiger und Werner treffen - aber auch Benzema

Mason Mount (15.) und Antonio Rüdiger (51.) hatten im Santiago Bernabeu mit ihren Treffern den Zwei-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel wettgemacht. Nach Timo Werners Treffer zum 3:0 (75.) schien für die "Blues" ein sensationelles Weiterkommen zum Greifen nahe. Doch Rodrygo rettete die Königlichen mit seinem Tor zum 1:3 in die Verlängerung (80.). Dort traf Karim Benzema (96.), mit drei Toren bereits im Hinspiel der entscheidende Mann, und ebnete Madrid doch noch den Weg ins Halbfinale.