Atléti und Man City trennten sich in der spanischen Hauptstadt nach einer turbulenten Partie torlos. Das Hinspiel vor einer Woche hatten die Engländer von Coach Pep Guardiola mit 1:0 für sich entschieden.

In der umkämpften und vor allem gegen Ende sehr hektischen Partie sah Madrids Felipe die gelb-rote Karte vom deutschen Schiedsrichter Daniel Siebert, der eine souveräne Leistung ablieferte. Die Unparteiischen ließen zwölf Minuten nachspielen, nachdem eine Rudelbildung für eine Spielunterbrechung sorgte. Felipe hatte Manchesters Foden an der Seitenlinie zu Fall gebracht und dann offensichtlich gegen den Engländer nachgetreten. Siebert allerdings wertete die Aktion nicht als Tätlichkeit, sondern "nur" als grobes Foulspiel - was dennoch Felipes Feldverweis nachsichzog.