Das 1:1 im Hinspiel war ein glückliches Resultat für das Rangnick-Team. Über weite Strecken diktierte Atlético das Geschehen und hatte eine Vielzahl von Chancen, musste aber noch den Ausgleichstreffer durch Uniteds Elanga zehn Minuten vor Schluss hinnehmen.

"Wir wissen, was wir im ersten Spiel falsch gemacht. Diesmal werden wir noch mehr arbeiten, um Atlético zu schlagen" , kündigte Manchesters französischer Weltmeister Paul Pogba an.

Ajax zuletzt schlampig in der Liga

Auch Ajax kann mit einem Heimsieg alles klarmachen und ins Viertelfinale der Königsklasse einziehen.

Zuletzt stotterte der Ajax-Motor allerdings etwas. Der Tabellenführer der niederländischen Eredivisie kassierte gegen die Underdogs aus Waalwijk und Cambur in der Liga jeweils zwei Gegentore (jeweils 3:2-Siege), nachdem man bis Ende Februar in der gesamten Saison nur fünf Gegentreffer bekommen hatte.

Gegen Waalwijk war sogar ein Elfmeter von Kapitän Dusan Tadic in letzter Minute notwendig, um zu gewinnen.

Roman Yaremchuk feiert sein Tor gegen Ajax.

Denkwürdig im Hinspiel war das Ausgleichstor des eingewechselten Ukrainers Roman Yaremchuk für Benfica am Tag des Kriegsausbruchs in seinem Heimatland. Yaremchuk hatte zum 2:2 in der 72. Minute abgestaubt.

In der Liga kam Benfica am vergangenen Freitag (11.03.3022) im Heimspiel gegen den Tabellen-14. nicht über ein 1:1 hinaus und bleibt damit in der Tabelle hinter dem FC Porto und Sporting Lissabon Dritter.

Quelle: red