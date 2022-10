Champions League Ousmane Dembélé - letzte Hoffnung für Barcelona Stand: 25.10.2022 12:35 Uhr

Ousmane Dembélé hat in seiner Karriere schon für sehr viel Ärger gesorgt, auch der FC Barcelona wollte ihn loswerden. Jetzt ist er plötzlich ein Hoffnungsträger.

Von Christian Hornung

Der fünfte Gruppen-Spieltag in der Champions League kann für Barcelona zum Desaster werden. Die Katalanen haben erst vier Punkte auf dem Konto, wenn gegen die Bayern (zwölf Zähler) an diesem Mittwoch (Live-Ticker bei sportschau.de) die Partie um 20.45 Uhr angepfiffen wird, werden sie aber schonmal um eine Erkenntnis reicher sein: Sollte Gruppenkonkurrent Inter Mailand (sieben) ab 18.45 Uhr den erwarteten Heimsieg gegen Viktoria Pilsen eingefahren haben, dann muss Barca gewinnen - sonst ist die K.o.-Runde bereits vorzeitig außer Reichweite.

Top-Leistungen in La Liga

Dass dieses Szenario angesichts der chronischen Finanznot - der Schuldenstand vor dieser Saison belief sich angeblich auf 1,35 Milliarden Euro - ein Albtraum für den Weltklub wäre, liegt auf der Hand. Aber noch hat Barcelona Hoffnung. Die gründet sich vor allem auf die Vorstellungen in La Liga, wo die stolze Bilanz von neun Siegen, einem Remis und einer Niederlage nur deshalb nicht zu Platz eins reicht, weil Real Madrid noch gar nicht verloren hat.

Ähnlich wie Erling Haaland bei Manchester City hat auch Robert Lewandowski bei Barca bisher herausragend eingeschlagen, in elf Partien stehen bei ihm zwölf Tore und fünf Vorlagen zu Buche. Während diese Zahlen, wenn auch sicher nicht in dieser Größenordnung, vom Ex-Bayern-Star auch erwartet wurden, überrascht derzeit aber besonders sein rechter Nebenmann.

Auch mental in Barcelona angekommen

Ousmane Dembélé scheint nach sehr schwierigen Zeiten sportlich, aber vor allem endlich auch mental angekommen zu sein in Barcelona. Am Sonntag (23.10.2022) zeigte er beim 4:0 gegen Atlétic Bilbao seine bisher beste Saisonleistung, die Presse huldigte Dembélé, der an allen vier Treffern direkt beteiligt war. Eins erzielte der Franzose selbst, gleich drei legte er den Kollegen auf - diese Mannschaftsdienlichkeit war über Jahre nicht gerade seine beste Eigenschaft gewesen. In der Liste der Top-Scorer der Primera Division schob er sich damit auf Rang sechs vor, mit drei Toren und fünf Assists.

Dass es mit der nun schon über fünfjährigen Verbindung zwischen dem Ex-Dortmunder und dem FC Barcelona nochmal wirklich etwas werden sollte, hatten schon viele Beobachter nicht mehr für möglich gehalten, mehrfach sollte er verkauft werden. Denn die Skandale und Ego-Auswüchse, die man auch aus den Zeiten bei Stade Rennes und Borussia Dortmund noch kennt, begleiteten ihn auch in die Hauptstadt Kataloniens.

"Bin mit dem Fußball fertig"

Bei Stade Rennes wollte Dembélé mal seinen Wechsel zu RB Salzburg erzwingen, reiste auch mehrfach eigenmächtig nach Österreich, um sich dort die Gegebenheiten anzusehen. Als ihm das verweigert wurde, erzählte Rennes-Sportchef Mikael Silvestre der "L’Equipe" von einer Dembélé-SMS: "Ich gehe in den Senegal. Ich bin mit dem Fußball fertig, ihr kotzt mich an.'" Kurz darauf verlängerte er in Rennes um drei Jahre, um in der folgenden Saison in Dortmund anzuheuern.

Beim BVB glänzte der Rechtsaußen phasenweise sportlich, riss die "Süd" mit, wollte dann aber 2017 seinen Wechsel zu Barca erzwingen. Er bestreikte das Training, bekam eine sechsstellige Geldstrafe und durfte dann trotzdem - für deutlich über 100 Millionen Euro - gehen.

Regelmäßige Hausbesuche

In Barcelona litt Dembélé zunächst unter zahlreichen Verletzungen, was die Klubverantwortlichen laut "Mundo Deportivo" auf seinen unprofessionellen Lebensstil mit zuviel Fast Food zurückführten. Der Verein stellte ihm einen Ernährungsd-Doc und einen Aufpasser an die Seite, dazu bekam er regelmäßig Hausbesuche von Arzt und Physiotherapeut, weil er es mit den Terminen auf dem Vereinsgelände irgendwie nicht so richtig hinbekam.

Gerichtlich holte ihn noch einmal kurz seine Dortmunder Vergangenheit ein, weil er laut "Welt" seine Wohnung "wie eine Müllhalde" hinterlassen und keinen Schlüssel zurückgegeben habe. In Barcelona überwarf er sich derweil mehrfach mit seinen Trainern und handelte sich Suspendierungen und hohe Geldstrafen ein, weil er teils drastisch zu spät zu den Übungseinheiten erschien. Verschleppte Verletzungen, versäumte Arzt-Termine, Disziplinlosigkeiten auf dem Platz wechselten sich aber immer wieder mit Begnadigungen und Gala-Auftritten ab.

Barca-Trainer Xavi kommt irgendwie klar mit Ousmane Dembélé

Xavi hat offenbar Zugang gefunden

In dieser Saison scheint sich Dembélé nun verstärkt auf seine unbestritten herausragenden sportlichen Qualitäten, sein Tempo mit Ball, seinen präzisen Schuss und sein recht neu entdecktes Auge für die Mitspieler zu konzentrieren. Coach Xavi scheint im Gegensatz zu seinen Vorgängern Zugang zu dem 25-Jährigen gefunden zu haben.

Wie lange die Freude anhält, bleibt aber abzuwarten, der ultimative Härtetest wäre, wenn mal wieder ein anderer Großklub lockt. Kurzfristig ist Dembélé auf jeden Fall eine der letzten Barca-Hoffnungen, in der Königsklasse doch noch zu überwintern.