Gladbach verliert Torhüter Yann Sommer vor Wechsel zum FC Bayern München Stand: 18.01.2023 15:54 Uhr

Der Poker zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München um Torhüter Yann Sommer steht vor dem Ende. Nach Medienberichten schließt sich der Schweizer dem deutschen Rekordmeister an.

Wie am Mittwoch von mehreren Medien (18.01.2023) aus der Schweiz und Deutschland berichtet wurde, haben sich die beiden Fußball-Bundesligisten auf einen Transfer des 34-Jährigen mit einer Vertragslaufzeit bis Sommer 2025 geeinigt. Es stehe nur noch der Medizincheck aus. Offizielle Bestätigungen der Vereine gab es am Mittwochnachmittag noch nicht. Allerdings fehlte Sommer im Gladbacher Training.

Ermöglicht wurde der Wechsel laut des Schweizer "Blick" auch, weil die Borussia eine Einigung mit Jonas Omlin (29), bisher Torwart des HSC Montpellier, erzielt hatte. Er solle einen Vertrag bis 2027 erhalten.

Ersatz für Manuel Neuer bei Bayern München

Sommer soll beim Rekordmeister den verletzten deutschen Nationaltorwart Manuel Neuer (36) ersetzen, der sich bei einem Ski-Unfall den rechten Unterschenkel brach und lange ausfallen wird. Sommer könnte bereits am Freitag (20.30 Uhr) bei RB Leipzig seine Bayern-Premiere feiern.

Trainer Julian Nagelsmann habe noch "keinen Kontakt" zu Sommer gehabt. Er erklärte aber auf eine entsprechende Frage am Mittwoch auf einer Pressekonferenz, die Eingewöhnungszeit dauere für so einen erfahrenen Torhüter "15 Minuten. Das ist kein Hexenwerk, das kriegt man schnell hin."

Gladbach lehnte zuletzt Bayern-Angebot noch ab

Der Vertrag des Schweizer WM-Torwarts in Gladbach war bis zum 30. Juni dieses Jahres datiert. Die Borussia streicht den Berichten zufolge für Sommer eine üppige Ablösesumme ein, über die es keine offiziellen Angaben gab. Zuletzt war über ein Angebot von acht Millionen plus eineinhalb Million Euro an möglichen Bonuszahlungen spekuliert worden.

Sommer war einst ter Stegens Nachfolger bei BMG

Sommer kam im Juli 2014 vom FC Basel nach Mönchenglaldbach und folgte damals auf den zum FC Barcelona abgewanderten Marc-André ter Stegen. Für die Borussia stand der Schweizer Nationaltorhüter insgesamt 335 Mal in Bundesliga, DFB-Pokal, Champions- und Europa League zwischen den Pfosten. Sein Vertrag in Mönchengladbach wäre in diesem Sommer ausgelaufen.

Nach Unterschenkelbruch Neuers Saison-Aus als Nagelprobe für Bayerns Zukunft? So etwas wie ein Seuchenjahr endet für Manuel Neuer mit einem Unterschenkelbruch. In einer wichtigen Saisonphase muss der FC Bayern auf einmal über die Zukunft nachdenken.