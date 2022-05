Relegation - Der HSV schockt die Hertha

Von Beginn an sorgten zwar die 75.000 Zuschauer im ausverkauften Berliner Olympiastadion für viel Stimmung, von der aber nur wenig auf dem Rasen ankam. Beide Teams agierten defensiv sehr diszipliniert und mit wenig Risiko nach vorne. Erst nach einer guten halben Stunde prüfte Robert Glatzel mit einem abgefälschten Schuss Hertha-Keeper Oliver Christensen. Die Gästen agierten in der Folge mutiger, ohne jedoch zum Torerfolg zu kommen. Berlins Ishak Belfodil gelang noch vor dem Pausenpfiff ein Treffer, der aber zurecht wegen Abseitsstellung nicht anerkannt wurde.

Lange prüften die Unparteiischen eine Situation, als Peter Pekarik der Ball an die Hand sprang. Doch Schiedsrichter Harm Osmers und Kollegen hatten nach Studium der Videobilder auch ein Handspiel vom Hamburger Rohr zuvor erkannt.